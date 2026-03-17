Organisationsadministratör med IT-ansvar
2026-03-17
Linnékåren söker en organisationsadministratör med särskilt ansvar för IT.
Linnékåren är studentkåren vid Linnéuniversitetet - en ideell organisation med verksamhet på två orter, Växjö och Kalmar. Du är placerad i Växjö, men arbete i Kalmar förekommer. Vi är HBTQI-diplomerade.
Dina ansvarsområden blir bland andra:
• agera medlems- och studentsupport via telefon, e-post och sociala medier
• upprätthålla och ansvara för medlemssystemet
• ansvara för IT och telefoni
• ansvara för underhåll och utveckling av webben
• ansvara för folkbokföringsprojektet Ny i Växjö
• arbetsleda extrapersonal
• ansvara för inköp av IT och kontorsmaterial
• hantera ingående och utgående post- och paketförsändelser
• utveckling av organisationens digitala miljöer
Vi ser gärna att du har en utbildning inom IT eller administration och att du har ett intresse för webbutveckling, sociala medier och effektivisering av digitala lösningar. Vi arbetar främst i Office 365 och vana av Excel och Teams är önskvärt för tjänsten. Erfarenhet av att arbeta i CMS-miljöer och grundläggande förståelse för webbutveckling, versionshantering och enklare felsökning är meriterande.
Erfarenhet från studentkår, universitet eller föreningsliv är meriterande. Körkort är ett plus.
I tjänsten ingår ansvar för folkbokföringsprojektet "Ny i Växjö" som vi driver i samarbete med Växjö kommun.
Du ansvarar för att hålla ordning bland kontorsmaterial och teknisk utrustning på vårt kontor.
Obehindrad muntlig och skriftlig kommunikation på svenska och engelska är ett krav.
Som person är du noggrann, strukturerad och motiveras av att ge bästa möjliga service. Du har en god administrativ förmåga och vana att arbeta strukturerat med flera parallella arbetsuppgifter. Du har förmåga att snabbt sätta dig in i nya system och verktyg.
Du är bra på att ta eget ansvar, men också på att samarbeta med övriga tjänstepersoner, förtroendevalda och externa parter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du är beredd att utöka din kunskap inom dina ansvarsområden.
Vi tillämpar sex månaders provanställning. Tillträde 1 augusti eller enligt överenskommelse.
Mejla personligt brev och CV senast 2026-04-16 (intervjuer sker löpande).
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
E-post: vivian@linnek.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Linnékåren
Universitetsplatsen 1 (visa karta
)
352 52 VÄXJÖ
Facklig företrädare
Karin Siöö karin@linnek.se
9801676