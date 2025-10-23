Orderplockare, Helsingborg

Logent AB / Lagerjobb / Helsingborg
2025-10-23


Visa alla lagerjobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Logent AB i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige

Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som lagerarbetare hos vår kund i Helsingborg!
Huvudsakliga arbetsuppgifter som lagerarbetare:
Manuellt plock och pack
Bygga boxar
Truckkörning

Detta är en heltidsanställning hos oss på Logent Bemanning som ambulerande bemanningskonsult. Vi söker framförallt dig som kan börja arbeta omgående. Arbetstiderna är förlagda på två-skift (förmiddag & eftermiddag).
Dina personliga egenskaper
Du har tidigare erfarenhet av manuellt orderplock
Du är digitalt kunnig och hanterar nya datorsystem med lätthet
Du är ansvarstagande och har en god arbetsmoral
Samtidigt som du är en sann lagspelare, alltid mån om att utföra ett bra arbete
Givetvis är du även ordningsam och håller tider

Krav för tjänsten:
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort och tillgång till bil
God erfarenhet av truckkörning främst skjutstativ och ledstaplare (behörighet A1-A4, B1-B4)

Meriterande:
Truckbehörighet B5

Om ansökan Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Logent AB (org.nr 556634-4429), http://www.logent.se

Arbetsplats
Logent

Jobbnummer
9570866

Prenumerera på jobb från Logent AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Logent AB: