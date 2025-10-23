Orderplockare, Helsingborg
2025-10-23
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som lagerarbetare hos vår kund i Helsingborg!
Huvudsakliga arbetsuppgifter som lagerarbetare:
Manuellt plock och pack
Bygga boxar
Truckkörning
Detta är en heltidsanställning hos oss på Logent Bemanning som ambulerande bemanningskonsult. Vi söker framförallt dig som kan börja arbeta omgående. Arbetstiderna är förlagda på två-skift (förmiddag & eftermiddag).
Dina personliga egenskaper
Du har tidigare erfarenhet av manuellt orderplock
Du är digitalt kunnig och hanterar nya datorsystem med lätthet
Du är ansvarstagande och har en god arbetsmoral
Samtidigt som du är en sann lagspelare, alltid mån om att utföra ett bra arbete
Givetvis är du även ordningsam och håller tider
Krav för tjänsten:
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort och tillgång till bil
God erfarenhet av truckkörning främst skjutstativ och ledstaplare (behörighet A1-A4, B1-B4)
Meriterande:
Truckbehörighet B5
Om ansökan Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logent AB
(org.nr 556634-4429), http://www.logent.se Arbetsplats
Logent Jobbnummer
9570866