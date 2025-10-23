Orderplockare, extra
2025-10-23
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta extra som lagerarbetare hos vår kund i Helsingborg!
Huvudsakliga arbetsuppgifter som lagerarbetare:
Manuellt plock och pack
Bygga boxar
Truckkörning
Detta är en extra tjänst vid behov hos oss på Logent Bemanning. Vi söker dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning och som vill arbeta extra vid behov. Arbetstiderna är förlagda dagtid 07:30-16:30.
Dina personliga egenskaper
Du har tidigare erfarenhet av manuellt orderplock
Du är digitalt kunnig och hanterar nya datorsystem med lätthet
Du är ansvarstagande och har en god arbetsmoral
Samtidigt som du är en sann lagspelare, alltid mån om att utföra ett bra arbete
Givetvis är du även ordningsam och håller tider
Krav för tjänsten:
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (studier, annat arbete, eget företag)
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort och tillgång till bil
God erfarenhet av truckkörning främst skjutstativ och ledstaplare (behörighet A1-A4, B1-B4)
Meriterande:
Truckbehörighet B5
Om ansökan Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
