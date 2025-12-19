Orderplanerare
Habia Cable AB / Inköpar- och marknadsjobb / Tierp
2025-12-19
, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Habia Cable AB i Tierp
Vill du arbeta i hjärtat av produktionen och vara en nyckelspelare i vår leveransprocess? Habia Cable i Söderfors söker nu en engagerad och strukturerad Orderplanerare till vårt planeringsteam. Här får du en central roll i att skapa effektiv produktion, hög leveransprecision och god kundupplevelse.
Habia specialiserar sig på skräddarsydda kablar och kabelsystem för de mest utmanande applikationerna. Med djupa rötter i Tyskland och Skandinavien och en global närvaro levererar vi kabel- och systemlösningar utöver det vanliga till ett brett spektrum av industrisegment. Vi möjliggör livräddande behandlingar, fossilfri elproduktion, banbrytande försvars- och säkerhetsteknik, mer produktiv och hållbar industriell utrustning, renare bilar och flygplan - allt detta ökar välbefinnandet i våra samhällen. Vi föddes officiellt 2022 när HEW-KABEL, med bas i Wipperfürth, Tyskland, och Habia Cable, med huvudkontor i Stockholm, gick samman. Idag sysselsätter företaget närmare 1000 personer i fabriker i Sverige, Tyskland, Polen och Kina, har kunder i 60 länder och omsätter 200 M årligen. Tillsammans med våra kunder möjliggör vi framtidens teknik
Som en del av Habia-familjen har du möjlighet till personlig utveckling i en dynamisk, internationell miljö. Du kommer att arbeta nära kollegor och kunder för att lösa stora och små utmaningar, samtidigt som du själv stöttas av ett mycket erfaret team av problemlösare. Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Som Orderplanerare ansvarar du för att skapa realistiska och optimerade produktionsplaner och säkerställa att beställningar hanteras korrekt genom hela flödet. Du arbetar nära produktion, inköp, Sälj och interna stödfunktioner.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera, följa upp och justera produktionsorder
Hantera avvikelser och leda dialogen kring lösningar
Svara på ledtidsförfrågningar baserat på kapacitet och materialtillgång
Kommunicera tydligt med Sälj och andra funktioner
Bidra till förbättringsarbete inom planering och processer
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en koordinerande roll där du behöver hålla ihop många detaljer samtidigt. Du är trygg i att fatta beslut, gillar struktur och har förmåga att kommunicera klart och respektfullt.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av produktionsplanering, orderhantering eller logistik (meriterande men inget krav)
God systemvana och förmåga att analysera data
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
Ett lösningsorienterat arbetssätt och en vilja att samarbeta
Personliga egenskaper som värderas högt är noggrannhet, ansvarstagande och ett lugn även när tempot är högt.
Vi erbjuder
En viktig roll i ett väletablerat industriföretag med globala kunder
Ett engagerat team där samarbete och utveckling står i fokus
Möjligheter att växa inom planering, logistik och förbättringsarbete
En arbetsplats med hög teknisk kompetens och modern produktion
Hos oss får du vara med och skapa kabellösningar för några av världens mest krävande miljöer - från industri till flyg, försvar och energi.
Är du intresserad?
Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2026. Urval sker löpande, men vi påbörjar processen efter julhelgerna. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper som kännetecknas av ditt starka engagemang och förmågan att skapa förtroende och bygga relationer.
Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är på heltid och är en tillsvidareanställning. Placeringsort: Söderfors.
På Habia värdesätter vi mångfald. Alla anställningserbjudanden baseras på jobbkrav, kvalifikationer och individuell kompetens, utan hänsyn till etnicitet, kön, religion, familjestatus eller någon annan status som skyddas av lagar eller förordningar på de platser där vi är verksamma.
Om du har frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen vänligen kontakta Michael Forsgren Stistrup, Logistikchef, tel. 070-860 99 40
Fackliga representanter: Linda Friberg, IF Metall, tel. 070-582 86 98 Ann-Chatrine Skoglund, Unionen, tel. 073-920 82 06 Annette Eriksson, Sveriges Ingenjörer, tel. 070-255 90 05 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Habia Cable AB
(org.nr 556050-3426), https://www.habia.com Arbetsplats
Habia Cable Kontakt
Dario Wittstock dario.wittstock@hew-kabel.com Jobbnummer
9654727