Ordermottagare reservdelar

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OnepartnerGroup Borås AB / Lagerjobb / Mark Visa alla lagerjobb i Mark
2026-06-22
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Är du en serviceinriktad person som gillar att kombinera kundkontakt, koordinering och struktur med ett tekniskt intresse?
Trivs du i en varierande roll där du får ta ansvar, bygga relationer och vara nära både kunder och produktionen? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Om Malwa Forest
Malwa Forest är en ledande tillverkare av effektiva skogsmaskiner med minimal miljöpåverkan. Produkterna kännetecknas av hög tekniknivå och prestanda i ett kompakt format. De utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för en internationell marknad. Idag är de drygt 35 anställda och omsatte 2025 cirka 200 miljoner.
Här blir du en del av ett bolag med stark framtidstro och kontinuerlig tillväxt tillsammans med nya ägare. Kulturen präglas av närhet, gemenskap och en platt organisation där alla hjälper varandra och där varje individ blir sedd.
Om rollen
Här blir du en viktig del av ett team med familjär känsla och korta beslutsvägar. Du arbetar både administrativt och praktiskt med fokus på hög service, struktur och nära kundrelationer.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Ta emot kundfrågor via telefon och mejl
Orderhantering och koordinering av inkommande order
Försäljning genom hög service och rådgivning
Plock och pack
Inleverans av gods på lagret
Hantering av reklamationer och returer
Boka frakter och ha kontakt med speditörer
Skapa struktur och ordning på lagret
Kunderna finns både runt om i Sverige och internationellt, bland annat i Baltländerna, Tyskland, Tjeckien och Kanada. Rollen innebär därför många kontaktytor och nära samarbeten både internt och externt.
Vem söker vi?
Vi tror att du är en trygg och ansvarstagande person som trivs i en roll där service och struktur går hand i hand. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Hög servicenivå och god kommunikativ förmåga
Tekniskt och/eller mekaniskt intresse
Lätt för att skapa relationer och samarbeta med både kunder och kollegor
God systemvana och känner dig trygg i olika IT-system
Ordning och reda samt förmåga att prioritera
Kundförståelse och ett lösningsorienterat arbetssätt
Tidigare erfarenhet inom lager, orderhantering, reservdelar, kundservice eller teknisk verksamhet är meriterande.Publiceringsdatum2026-06-22Så ansöker du
Dina ansökningshandlingar bestående av cv och personligt brev skickar du in via OnePartnerGroup.se. Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail, utan hänvisar till vår hemsida.
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. Vi arbetar med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
I processen kommer sedan urval genom intervjuer, tester, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. Testerna är ett verktyg för att kunna säkerställa ett kompetensbaserat urval samt för att bidra till mångfald, jämlikhet, objektivitet samt en fördomsfri rekryteringsprocess.
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.
För ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Mirnessa Omerika på telefonnummer 073 - 425 51 09 eller mail mirnessa.omerika@onepartnergroup.se
(mailto:mirnessa.omerika@onepartnergroup.se
) eller Maria Rosell maria.rosell@onepartnergroup.se
(mailto:maria.rosell@onepartnergroup.se
).
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Borås AB
(org.nr 556946-6658)
511 68 HYSSNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malwa Forest AB Kontakt
Konsultchef
Maria Rosell maria.rosell@onepartnergroup.se +46739571202 Jobbnummer
9973927