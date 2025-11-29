Orderkoordinator till RCO Security!
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-11-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du redo att ta nästa steg i karriären inom orderhantering och kundservice? Har du dessutom ett stort tekniskt intresse och brinner för att ge förstklassig service? Då kan rollen som Orderkoordinator till RCO Security vara perfekt för dig! Välkommen med din ansökan redan idag - vi tillämpar löpande urval.
OM TJÄNSTEN
RCO Security är en ledande leverantör som arbetar med tillverkning, utveckling och med att sälja tjänster och produkter inom passer- och säkerhetssystem. Genom att hålla goda relationer till sina kunder skapar RCO en trygg, säker och smidig vardag - vare sig man har behov av ett kodlås vid en enda dörr eller ett stort integrerat system för styrning av passer och inbrottslarm i flera fastigheter spridda över landet.
RCO grundades 1976 och har sedan dess etablerat sig som en ledande leverantör på den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Solna men de finns även i Norge och Finland. Sammanlagt har RCO cirka 110 anställda fördelade i tre länder där merparten arbetar i Sverige.
Hur är det att jobba på RCO Security?
RCO har en arbetskultur som präglas av öppenhet. Där är de öppna för kollegors idéer och olika perspektiv, men också för samhällets ständiga utveckling. För RCO är det viktigt med en trygg och schysst stämning där de litar på varandra för det är så de skapar en grogrund för utveckling. De jobbar utifrån fyra värderingar:
• Vi omfamnar morgondagen
• Vi bygger tillit
• Vi agerar smart
• Vi växer tillsammans
Just nu söker RCO en Orderkoordinator på vikariat till deras supportavdelning. Som Orderkoordinator kommer du att ingå i ett team på 10 personer där du kommer att ansvara för att smidigt hantera kundorder och offerter, samtidigt som du har en hög kundnöjdhet från första kontakt till slutleverans.
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-29Dina arbetsuppgifter
Som Orderkoordinator kommer du inte bara bidra till en effektiv orderhanteringsprocess, utan också till att bygga och underhålla starka kundrelationer och stödja företagets försäljningsmål. I rollen kommer du arbeta med:
• Mottagning och registrering av order: Ta emot och noggrant registrera kundorder i företagets affärssystem, inklusive verifiering av produktval, priser och leveransvillkor.
• Förberedelse och uppföljning av offerter: Skapa detaljerade offerter baserade på kundförfrågningar och följa upp dessa för att säkerställa att de möter kundens behov och tidsramar.
• Kundkommunikation: Fungera som den primära kontaktpunkten för kunder gällande frågor om deras order och offerter, inklusive att ge uppdateringar om orderstatus och hantera eventuella ändringar eller särskilda önskemål.
• Samordning: Arbeta nära med logistik, produktion och säljavdelningar för att koordinera orderflöden och lösa eventuella problem som kan påverka leveranstider eller orderkvalitet.
• Rapportering och dokumentation: Upprätthålla noggrann dokumentation av alla order- och offertaktiviteter i företagets ärendehanteringssystem Zendesk.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieexamen
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Har minst ett års erfarenhet av att arbeta inom service, support, kundtjänst, orderhantering eller liknande
• Har ett tekniskt intresse
• Har goda kunskaper inom Microsoft 365
Det är meriterande om du har
• En förståelse för grundläggande logistik och försäljnings principer
• Har erfarenhet av affärssystemen Visma eller Business Central
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Serviceinriktad
• Samarbetsvillig
• Noggrann
• Problemlösande
• Flexibel
I och med verksamhetens karaktär har RCO Security som en del av deras rekryteringsprocess bakgrundskontroller på slutkandidaten. Innan en bakgrundskontroll genomförs kommer du att bli informerad om detta via rekryterande chef.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
RCO befinner sig på en spännande tillväxts- och förändringsresa med stora ambitioner för framtiden i en mycket expansiv bransch. På RCO får du som medarbetare vara med och forma framtidens säkerhets- och passerlösningar samt driva skiftet mot ett öppnare, tryggare och mer hållbart samhälle. De erbjuder dig bra förutsättningarna för din utveckling - när du utvecklas, utvecklas de.
Läs mer om RCO Security här. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116051". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9621071