Orderhanterare till storkund
Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Ludvika Visa alla administratörsjobb i Ludvika
2026-03-02
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Ludvika
Om tjänsten
Vi söker orderhanterare för kommande uppdrag hos vår kund. I denna roll arbetar du med att säkerställa en smidig och korrekt orderprocess från start till mål. Du blir en viktig del av teamet och stöttar både interna och externa kunder genom att hantera ordrar, följa upp leveranser och bidra till en hög kundnöjdhet.
Rollens fokus ligger på administration, koordinering och kundkontakt, där du är navet som får orderflödet att fungera effektivt och enligt företagets riktlinjer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Hantera orderprocessen från offert till leverans.
• Orderregistrering, orderläggning och granskning av inkommande ordrar.
• Säkerställa att ordrar frisläpps i tid och följer interna riktlinjer och policys.
• Koordinera leveranser och ge support kring orderstatus.
• Hantera betalningsrelaterade frågor och dokumentation kopplat till order.
• Följa upp avvikelser och lösa orderrelaterade problem.
• Samarbeta med sälj, logistik, projektledning och andra funktioner för att säkerställa ett effektivt orderflöde.
Uppdragsperioden kan variera. Vanligtvis inleds anställningen med en provanställning på 6 månader, med möjlighet till tillsvidareanställning för rätt person.
Om dig
För att lyckas i rollen behöver du kunna kommunicera obehindrat i tal och skrift på både svenska och engelska. Vi söker dig som är strukturerad, analytisk och trivs i en koordinerande roll där du har många kontaktytor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att du har:
• Erfarenhet av orderhantering, projektadministration eller kundsupport.
• Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och lösningsorienterat.
• God samarbetsförmåga och ett positivt, proaktivt förhållningssätt.
• Stark problemlösningsförmåga och vilja att lära dig nya arbetssätt.
• Goda kunskaper i Microsoft Office.
• Meriterande med kunskap inom avtal, leveransvillkor och betalningsvillkor.
• Gymnasieutbildning eller motsvarande. Universitetsstudier är meriterande.
Viktigt att tänka på vid ansökan
För att vi ska kunna bedöma din kompetens på bästa sätt ber vi dig skicka in ett tydligt och uppdaterat CV där följande framgår:
• vilka roller du haft
• dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• antal års erfarenhet inom respektive område
Vi ser gärna att du även bifogar ett personligt brev där du berättar mer om dig själv, din motivation och varför du är intresserad av rollen. Både CV och personligt brev ska vara skrivna på engelska.
Urval och intervjuer sker löpande, men notera att denna annons är en generell förfrågan inför kommande uppdrag. Samt att vi får in väldigt många ansökningar, vilket gör att svarstiden kan vara längre än vanligt. Vi uppskattar din förståelse!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Tilde Svalland Fridholm via Tilde.Fridholm@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Ersättning

Fast lön
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Consultant Manager
Tilde Fridholm Tilde.Fridholm@adecco.se Jobbnummer
9770831