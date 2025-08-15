Orderadministratör sökes till Hudoteket i Jönköping
Hudoteket Biologisk Helhetskosmetik AB / Inköpar- och marknadsjobb / Jönköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Jönköping
2025-08-15
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hudoteket Biologisk Helhetskosmetik AB i Jönköping
Vi söker en glad och serviceinriktad person till vår order-och logistikavdelning! I rollen som orderadministratör kommer du att arbeta både administrativt och logistiskt, med fokus på vår B2B- verksamhet. Du kommer ta hand om ordrar, ha mycket kontakt med återförsäljare runt om i Sverige och vara delaktig vid event och mässor. Så detta är en rolig tjänst för dig som gillar en varierad vardag. Vi tycker själva att det är en perfekt kombination av att arbeta vid datorn, med kunder och packa paket!
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta emot och packa ordrar
Ha kundkontakt gällande ordrar
Ha leverantörskontakt
Förädla produkter (skapa kit, märkning av produkter, etcetera)
Deltagande vid event och mässor
Övriga administrativa och logistiska uppgifter
Vi söker dig som:
Har en fallenhet för att hantera många olika system samtidigt. För att trivas i rollen behöver du vara tekniskt kunnig och effektiv, och kunna växla mellan olika uppgifter utan att tappa fokus.
Är duktig på att ha kund-och leverantörskontakt via telefon och mejl.
Är noggrann och strukturerad i ditt arbete, samtidigt som du är flexibel och har förmågan att arbeta i ett högt tempo.
Är intresserad av hudvård och kundservice, samt har ett genuint intresse för branschen. Vi söker dig som vill arbeta inom ett företag som brinner för hudvårdsprodukter och behandlingar och att ge våra kunder bästa möjliga service.
Det ska kännas som en trevlig överraskning varje gång någon öppnar ett paket från oss. För denna uppgift krävs det att du är noggrann, men också fingerfärdig. Så är det du som står för paketinslagningen i familjen och dessutom är en fena på tetris, ja, då är detta jobb för dig.
Har körkort. Eftersom vi är ett litet familjeföretag hjälps vi åt där det behövs, både för att stötta varandra och för att få en varierande och flexibel arbetsmiljö. På logistikavdelningen är det många produkter och kartonger i omlopp, så för att trivas på den här avdelningen får man inte vara rädd för att ta i och röra på sig. Vi hoppas slutligen att du är en positiv och glad människa som kan bidra till vår goa stämning.
Det är meriterande om du
Har arbetat med hudvård tidigare
Har arbetat i en liknande roll tidigare (administration/logistik)
Vi erbjuder dig
Hos oss på Hudoteket händer det mycket hela tiden! Möjligheten att utvecklas i sin tjänst och på Hudoteket är därför stora. För att vår personal ska ha de bästa förutsättningarna att utföra sitt arbete väl satsar vi mycket på löpande utbildningar. Vi erbjuder även friskvård och extra bra pris på våra produkter och behandlingar.
Tillträde: Snarast möjligt enligt överenskommelse Lön: Enligt kollektivavtal för lager och e-handel Placering: Herkulesvägen 6 i Jönköping. Anställning: Minst 75% tillsvidareanställning med inledande provanställning. Eventuellt mertid enligt behov och överenskommelse.
Ansökan: Skicka in din ansökan via knappen på den här sidan så snart som möjligt. Vi intervjuar personer löpande och kommer att tillsätta tjänsten snarast. För att alla personuppgifter ska hamna på rätt ställe tar vi inte emot några ansökningar via mejl. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hudoteket Biologisk Helhetskosmetik AB
(org.nr 556172-2066), https://hudoteket.se/ Arbetsplats
Hudoteket Kontakt
Andrea Olofsson andrea@hudoteket.se Jobbnummer
9459939