Order Administratör till Samsung
2025-09-17
SJR söker nu på uppdrag av Samsung en Order Administratör till ett konsultuppdrag med start 1e januari och med möjlighet till hybridarbete. Uppdraget är 9 månader och det finns goda möjligheter till förlängning. Vi söker dig som vill gå in som anställd konsult hos SJR med månadslön och tjänstepension enligt kollektivavtal. Placering på Samsungs kontor i Kista.
I rollen som Order Administratör blir du en del av en dynamisk arbetsmiljö där samarbete, tempo och nytänkande är i fokus. Du kommer att vara en viktig länk mellan kunder, säljorganisationen och våra interna funktioner, och bidra till att skapa en smidig informations- och leveransprocess.
Ansvarsområden
• Hantera orderflödet samt kortsiktiga prognoser och prisinformation till kunder.
• Följa upp leveranssituationen tillsammans med Supply Chain Management för att säkerställa att prognos och order är i linje.
• Administrera utökade garantier och licenser.
• Uppdatera veckovisa prognoser och följa upp leveransstatus i SAP och GSCM.
• Bygga långsiktiga relationer med både kunder och interna kollegor.
• Säkerställa korrekt och tydlig kommunikation gentemot kunder.
• Bidra aktivt till att förbättra processer för orderhantering.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har 1-2 års erfarenhet från orderadministration, försäljning, logistik eller Supply Chain Management. Du har mycket goda kunskaper i Excel och gärna erfarenhet av att arbeta i SAP eller liknande ERP-system. Du har en processinriktad arbetsstil och förmågan att se samband i komplexa flöden. Utmärkta kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, är ett krav.Dina personliga egenskaper
Som person är du serviceinriktad, strukturerad och analytisk. Du trivs med att arbeta i en miljö med högt tempo och har förmågan att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och system. Din samarbetsförmåga är stark, och du bidrar gärna till en positiv teamkänsla. Du är också kommunikativ, professionell och gillar att ta egna initiativ för att driva förbättringar framåt.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-10-16.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
