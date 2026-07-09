Optikerassistent till Optikern i Jämtland
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2026-07-09
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Hos Optikern i Jämtland vet vi att den bästa kundupplevelsen skapas tillsammans.
Vi söker nu en engagerad optikerassistent som vill vara med och fortsätta utveckla vår verksamhet.
Vi söker dig som brinner för service, tycker om att arbeta med människor och vill vara en viktig del av ett engagerat team där kvalitet, omtanke och personliga kundmöten står i centrum.
Erfarenhet från optikbranschen är meriterande, men inget krav. Vi lägger minst lika stor vikt vid din personlighet, ditt engagemang och din vilja att utvecklas. För rätt person erbjuder vi en gedigen introduktion och möjlighet att växa tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Som optikerassistent är du en viktig del av kundens upplevelse – från det första välkomnandet i butiken till när kunden lämnar med sina färdiga glasögon.
Du arbetar nära våra optiker och får en varierad arbetsdag där service, rådgivning, administration och praktiska arbetsuppgifter varvas. Hos oss hjälps vi åt och hela teamet bidrar till att skapa den bästa möjliga upplevelsen för våra kunder.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Kundservice och rådgivning
Bokning av kunder och telefonservice
Beställningar, uppackning och utlämning av glasögon
Justering och enklare reparationer av bågar
Utprovning av bågar
Delaktighet i butikens dagliga utveckling
Vi har egen verkstad som är en viktig del av verksamheten och bidrar till den höga kvalitet och service vi erbjuder våra kunder. För dig som är nyfiken finns goda möjligheter att utvecklas och lära dig ytterligare delar av verksamheten över tid.
Vi erbjuder
En trygg anställning med konkurrenskraftiga villkor, tjänstepension och privat sjukvårdsförsäkring. Tjänsten är på heltid.
En bra balans mellan arbete och fritid – vi har stängt helger och röda dagar (öppet måndag–fredag)
Kontinuerlig kompetensutveckling där du får möjlighet att utvecklas inom optikbranschen och delta vid relevanta utbildningar och branschevenemang.
En varierad och utvecklande vardag med korta beslutsvägar där du blir en viktig del av ett engagerat team och har möjlighet att påverka verksamhetens fortsatta utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Tycker om att arbeta med människor och ge riktigt bra service.
Är noggrann, ansvarstagande och har ett positivt förhållningssätt.
Trivs med ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik.
Har intresse för mode, färg och form och tycker om att hjälpa människor att hitta rätt.
Är nyfiken, engagerad och vill utvecklas tillsammans med oss.
Erfarenhet från optikbranschen är meriterande, men inget krav. Har du arbetat inom service, butik eller vård ser vi även det som värdefullt.
Om Optikern i Jämtland
Optikern i Jämtland är en fristående butik i centrala Östersund med stark lokal förankring och långsiktiga kundrelationer. Hos oss möter kunderna ett noggrant utvalt sortiment av bågar och glas från flera ledande leverantörer, där kvalitet och kundens behov alltid står i fokus.
Vi vill skapa Jämtlands bästa kundupplevelse inom optik genom personliga relationer, expertkunskap och ett genuint engagemang för varje kund.
Tillsammans fortsätter vi utveckla Jämtlands bästa optikerbutik.
Livet i Östersund och Jämtland
För många av oss är Östersund och Jämtland mer än bara en plats att arbeta på.
Här kombineras stadens bekvämligheter med närheten till fjäll, skidåkning, cykling, löpning, fiske och friluftsliv året runt.
För dig som uppskattar balans mellan arbete och fritid är Östersund en fantastisk plats att bo och leva på.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 8 augusti, men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till linda@optikernijamtland.se
Har du frågor om tjänsten eller vill veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du varmt välkommen att kontakta:
Linda Skalberg
Ägare & Leg. optiker
Telefon: 070-530 76 29
E-postadress: linda@optikernijamtland.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post: linda@optikernijamtland.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Optikern I Jämtland AB
(org.nr 556632-3449)
Thoméegränd 16 (visa karta
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831 34 ÖSTERSUND Jobbnummer
9998775