Optiker till Ögonmottagningen, Sundsvall
2025-10-22
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Länsverksamhet Ögon bedriver specialiserad ögonsjukvård för länets invånare. Vårt uppdrag är att utreda, behandla och operera sjukdomar i och kring ögat. Verksamheten har ingen egen vårdavdelning utan bygger i princip helt på mottagningsbaserat arbete. Vi är ungefär 80 medarbetare där flera yrkeskategorier arbetar nära tillsammans med patienten i centrum. Årligen genomförs cirka 40000 mottagningsbesök och 4000 operationer.
Vi söker nu en optiker till Ögonmottagningen i Sundsvall. Tjänsten avser ett vikariat på 6 månader, på heltid, med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
Som optiker hos oss kommer du bland annat arbeta med:
Förbereda mottagning till läkare inom områden: glaukom, diabetes, makula, kataraktoperation samt inför postoperativa kontroller.
Ansvara för viss egen mottagningsverksamhet inom områden diabetes, makula och glaukom samt utföra utökad refraktionering samt bandagelinsbyte vid behov.
Bedöma diabetesfoto om kompetens/utbildning finns.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet
Har arbetat som optiker i minst 2 år
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har gått en utbildning inom diabetesbedömning
Har en masterutbildning i klinisk optometri
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Flexibel
Samarbetsförmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Ersättning

Månadslön.
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Annica Blomqvist +4660181839 Jobbnummer
9568109