Öppenvård Reumatologi söker undersköterska!
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2026-07-13
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vill du som undersköterska bidra till ökad livskvalitet för dina patienter? Inom reumatologin kan du göra skillnad! Tycker du som vi att det är viktigt att patienten har möjlighet att vara delaktig i sin egen vård? Då kan du vara vår nya kollega!
Om verksamheten
De sjukdomar som vi utreder och behandlar är mycket mer än bara "krokiga fingrar" och vi har en tydlig profil mot klinisk forskning. Vi har möjlighet att ge våra patienter en livslång vård som präglas av kunskap, trygghet och omtanke.
Verksamheten har två mottagningar, Sahlgrenska sjukhuset och en på Mölndals sjukhus. Rotation mellan dessa två öppenvårdsenheter förekommer i tjänsten. På Sahlgrenska finns en rehabbassäng där vi erbjuder patienter träning i grupp.
Mottagningarna är öppna dagtid måndag-fredag, stängt på helger och röda dagar. En gång per månad har vi kvällsmottagning, där tjänstgör två undersköterskor tillsammans med sjuksköterskor och läkare utifrån ett roterande schema. Under semesterperiod och jul/nyår samt vissa lov stänger Mölndalsenheten och all mottagning äger rum på Sahlgrenska.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Arbetet som undersköterska i öppenvården innebär sedvanliga arbetsuppgifter som undersköterska och ett stort egenansvar med intressanta arbetsuppgifter såväl praktiska som administrativa.
Registrera remisser för provtagning efter ordination och/eller enligt rutin för de medicinska preparat patienten står på
Uppdatera och säkerställa provtagningsanvisningar i journal
Venprover enligt remiss
Assistera läkare vid ledinjektioner och ledtappningar
Uppföljningssamtal i telefon enligt mall, efter ny insättning av läkemedel
Ärenden i 1177, bokning av provtagningstider
Åtgärda ordinationer från läkare
EKG, vitalparametrar
Särskilda tester för reumatiska sjukdomar bla salivmätning och schirmer (tårvätska)
Leda bassängpass
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som är undersköterska med några års erfarenhet. God datorvana och erfarenhet av att arbeta i olika datasystem. Erfarenhet av venprovtagning är ett krav. Vi ser gärna att du har intresse för fysisk aktivitet, då arbetet även innebär att leda patienter i bassängträning.
Du möter patienter med värme, respekt och ett pedagogiskt förhållningssätt. Du har god förmåga att se hela människan i ett vårdsammanhang och arbetar hälsofrämjande genom att motivera patienter till egenvård och ökat välbefinnande
Du trivs i ett varierande tempo och arbetar lika bra självständigt som i team. Du samarbetar väl med kollegor i olika yrkesroller och har en tydlig och professionell kommunikation i mötet med patienter och närstående.
Du är strukturerad, ansvarstagande och har god förmåga att planera och prioritera ditt arbete utifrån verksamhetens behov. Vi ser att du är trygg i dig själv, har en god empatisk förmåga och bidrar till ett gott bemötande och utvecklande arbetsmiljö.
Vad erbjuder vi?
En spännande och utvecklande verksamhet med bred patientgrupp. Som ny hos oss får du individuell upplärning av erfaren undersköterska, som sedan fungerar som din mentor. Undersköterskegruppen har tid för kompetensutveckling. Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel :https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
För VGR-anställda gäller: Endast tillsvidareanställning utan avbrott sedan den 1 juli 2023 ger rätt att behålla titeln undersköterska, mot uppvisande av tjänstgörings-/arbetsgivarintyg.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Gröna stråket 14 (visa karta
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413 46 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Reumatologmottagning Kontakt
Kommunal Karin Andersson karin.b.andersson@vgregion.se 070-3928863 Jobbnummer
10000521