Operatörer till Regionledningscentralen
Polismyndigheten Uppsala / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-07-17
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Som operatör kommer du att besvara 112-samtal från allmänheten, hantera radioanrop från poliser i yttre tjänst, bedöma och registrera informationen samt prioritera och beordra polisresurser till olika uppdrag. För att lösa uppgiften kommer du utgå du från en nationell fastställd prioriteringsordning och du kommer arbeta under ledning och stöd av befäl. Till ditt förfogande kommer det även finnas ett flertal IT-system som hjälper dig att söka information och skapa en överblick. Perioder av hög belastning och stress förkommer, oberoende detta förväntas du att bemöta både medborgare och de poliser du leder på ett professionellt sätt. För att trivas i uppdraget behöver du därför vara trygg, stabil och ha god självkännedom, då arbetsuppgifterna och arbetsförhållandena kan upplevas som psykiskt påfrestande.
I operatörsrollen ingår samverkan med andra myndigheter, organisationer och samarbetspartners såsom SOS Alarm, Trafikverket, kollektivtrafiken, Räddningstjänsten och ambulansverksamheten i regionen. Arbetet som operatör inleds med en gedigen utbildning som ger dig rätt verktyg och förutsättningar för att ta dig an uppdraget. Publiceringsdatum2026-07-17Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet
• Minst 1 års arbetslivserfarenhet
• Mycket god förmåga av att kommunicera i tal och skrift på svenska
• God förståelse och förmåga att kommunicera muntligt på engelska
• Goda datorkunskaper och god förmåga att lära dig nya datasystem
• Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av arbete där du mött eller hanterat människor i utsatta situationer (exempelvis genom arbetslivserfarenhet eller engagemang i ideell-eller föreningsverksamhet)
• Arbetslivserfarenhet av arbete med hög simultanförmåga som larmcentralen, ambulans, sjukvården, försvarsmakten, kommunikationscentral, kundtjänst/support eller liknande arbete som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Dokumenterad erfarenhet där arbetet huvudsakligen skett via telefon och dator
• Språkkunskaper utöver svenska och engelska du muntligen kan tillämpa obehindrat i professionella sammanhang som bedöms relevant för tjänsten
• B-körkort
Personliga egenskaper
Som RLC operatör kommer du dagligen att bemöta medborgare som befinner sig i svåra situationer. Det är därför en förutsättning för tjänsten att du är kommunikativ och har en förmåga att anpassa ditt språk utifrån vem du bemöter. Vidare ställer detta krav på en god förmåga att samla in och värdera information på ett effektivt sätt för att driva ärendena framåt i en minut operativ miljö. För att lyckas i rollen behöver du därför ha kapacitet att behålla ett lugn även i pressade situationer. Rollen som RLC operatör kräver att du samarbetar bra med andra och samspelar med dem på ett lyhört och konstruktivt sätt. Det är viktigt att du strävar efter ett gott samarbetsklimat och bidrar till gruppen.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Kontakt
Vill du veta mer? Välkommen att kontakta gruppcheferna Lena Grindlund, 010-56 76962, lena.grindlund@polisen.se
, Linnéa Ahlfont, 010-56 77033, linnea.ahlfont@polisen.se
alternativt Jonatan Rodriguez, 010-56 77537, jonatan.rodriguez@polisen.se
Undrar du någon om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Maria Frisk, HR-konsult, 010-56 75217, maria.frisk@polisen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A304.021/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076), http://polisen.se/rlc
Svartbäcksgatan 49 (visa karta
)
753 32 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Polismyndigheten Uppsala Jobbnummer
10005352