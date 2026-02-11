Operatörer till helgskift
Junic Sverige AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Gislaved Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Gislaved
2026-02-11
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Junic Sverige AB i Gislaved
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Hylte
eller i hela Sverige
Om tjänsten: Vi söker nu personal till vår kund i Gislaveds kommun för arbete på helgskift inom processindustri. Arbetsuppgifterna består av övervakning och hantering av processer samt vanligt förekommande arbetsmoment inom produktion.
Krav:
• Erfarenhet av arbete inom industri, gärna processindustri
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team. Välkommen att skicka in din ansökan! Ersättning
Enligt GFL Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junic Sverige AB
(org.nr 556783-2711) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Junic AB Kontakt
Andreas Bogesten 070-4827932 Jobbnummer
9735782