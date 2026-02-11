Operatörer till helgskift

Om tjänsten: Vi söker nu personal till vår kund i Gislaveds kommun för arbete på helgskift inom processindustri. Arbetsuppgifterna består av övervakning och hantering av processer samt vanligt förekommande arbetsmoment inom produktion.
Krav:
• Erfarenhet av arbete inom industri, gärna processindustri
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team. Välkommen att skicka in din ansökan!

Ersättning
Enligt GFL

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Junic Sverige AB (org.nr 556783-2711)

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Junic AB

Kontakt
Andreas Bogesten
070-4827932

Jobbnummer
9735782

