Operatörer sökes till Octapharmas lager!
2026-02-20
Om tjänsten
På uppdrag för vår kund Octapharma inom läkemedelsindustrin söker vi nu Operatörer att arbeta med storage och distribution i Hornsberg!
Du kommer arbeta på deras site i Hornsberg. Octapharma är ett välkänt läkemedelsföretag och letar efter nya medarbetare inom företaget. Du kommer vara anställd av Uniflex och arbeta som konsult hos dem. Tjänsterna är en inhyrning och kommer att vara på heltid.
Arbetstiderna är 2-skift och innefattar både dagtid och kväll.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innebära att läsa in och kontrollera material som är fryst. Arbetet innebär även att du kommer genomföra en del tunga lyft och vistas i kylrum. Som person ser vi att du är noggrann, ambitiös och flexibel. Att du är självgående och trivs med ett högt arbetstempo ser vi som en självklarhet. Du ska även trivas med fysiskt arbete och inte vara rädd för att ta i om det behövs. För att klara av att utföra arbetsuppgifterna måste du tala, skriva och förstå både svenska och engelska obehindrat.
Vem är du?
Krav för tjänsten:
• Godkänd gymnasieutbildning
• - Truckkort A1-4 och B1-4
• B-körkort
• Svenska och engelska i både tal och skrift pga. säkerhetsmässiga skäl.
• Kunna följa skriftliga och muntliga rutiner
Meriterande för tjänsten:
• Systemvana och admin erfarenhet
• Erfarenhet av ledstaplare och motviktstruck
• Erfarenhet av läkemedelsindustrin (med erfarenhet av GMP/GDP)
• Erfarenhet av att arbeta administrativt
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Plats: Stockholm, Hornsberg
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
