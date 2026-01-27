Operatörer sökes till Midsummer!
2026-01-27
Brinner du för teknik och innovation? Vill du arbeta i en internationell och expansiv miljö med produkter som bidrar till en bättre miljö? Midsummer söker operatörer för produktion av solcellspaneler.
Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar och tillverkar lätta, flexibla solceller med ett koldioxidavtryck som är cirka 90 % lägre än traditionella solpaneler. Vi kontrollerar hela värdekedjan - från råmaterial till färdig produkt.
Utöver egen produktion utvecklar och säljer Midsummer kompletta produktionssystem för tillverkning av flexibla tunnfilmssolceller till kunder över hela världen. Genom högteknisk kompetens, innovativa lösningar och ett starkt hållbarhetsfokus bidrar Midsummer till en mer hållbar energiförsörjning globalt.
Som operatör arbetar du uteslutande med produktion av solceller. Rollen är praktisk och kräver noggrannhet, ansvarstagande och tekniskt intresse.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Hantering av automatiserade och halvautomatiserade produktionsmoment
Tillverkning och sammanfogning av solceller i olika steg av processen
Arbete med små detaljer som kräver precision och kvalitetstänk
Övervakning av processer och rapportering av avvikelser
Samarbete med kollegor för att säkerställa ett jämnt och effektivt produktionsflöde
Arbetet kräver att du kan arbeta både självständigt och i team samt ta ansvar för ditt arbete efter genomgången introduktion.Profil
Du har ett tydligt tekniskt intresse och förmåga att arbeta med och förstå produktionsprocesser inom tillverkning
Du kan läsa, förstå och arbeta utifrån tekniska instruktioner och arbetsbeskrivningar
Du behärskar engelska i tal och skrift
Erfarenhet från industriell produktion, gärna med moment som kräver precision och kvalitetskontroll, samt relevant utbildning är meriterande. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Du arbetar strukturerat, följer instruktioner och tar eget ansvar efter introduktion. Du har ett säkerhetsmedvetet arbetssätt och förstår vikten av att arbeta enligt givna rutiner. Samtidigt är du en lagspelare med god samarbetsförmåga, flexibel inför förändringar och har ett intresse för teknik och produktion.
Arbetstider
Tjänsten innebär varierande arbetstider, anpassade efter produktionens behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: career@midsummer.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Operatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Midsummer AB
175 43 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Midsummer AB Jobbnummer
