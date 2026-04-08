Operatör tunnplåtsbearbetning
Jaco Fabriks AB / Tunnplåtslagarjobb / Östhammar Visa alla tunnplåtslagarjobb i Östhammar
2026-04-08
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jaco Fabriks AB i Östhammar
Har du verkstadsvana, ett tekniskt intresse och är lösningsorienterad? Då har vi en spännande tjänst för dig.
På Jaco får du möjlighet att utvecklas i din roll som tunnplåtsoperatör tillsammans med ett team som präglas av gemenskap, laganda och hög kompetens. Hos oss bidrar du aktivt till ett klimatsmart samhälle och framtidens elanvändning genom våra innovativa produkter, i en trygg, strukturerad produktionsmiljö med fokus på kvalitet, trivsel och samarbete.
Som tunnplåtsoperatör hos består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av:
Maskininställning och programmering: Förbereda maskinen för produktion, vilket inkluderar att ladda in CNC-program, montera verktyg (t.ex. stansar eller bockverktyg) och ställa in maskinen efter den produkt som ska tillverkas.
Produktion och övervakning: Köra maskinen och övervaka processen för att säkerställa att plåtdetaljerna formas korrekt.
Kvalitetskontroll: Mäta och kontrollera de färdiga plåtprodukterna mot ritningar för att säkerställa att toleranser och mått följs.
Materialhantering: Mata in plåt i maskinen och hantera färdiga detaljer, ofta i automatiserade flöden.
Underhåll: Utföra enklare underhåll, rengöring och smörjning av maskinerna för att undvika driftstopp.
Om dig
Vi söker dig som:
Har teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande
Har verkstadsvana eller erfarenhet från tillverkningsindustri (meriterande)
Har god datorvana (meriterande)
Är lösningsorienterad, noggrann och ansvarstagande
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
För oss är din inställning, ditt engagemang och din vilja att utvecklas minst lika viktiga som lång arbetslivserfarenhet. Med rätt driv och positiv attityd har du goda möjligheter att lyckas i rollen.
Vi erbjuder
En utvecklande roll i ett stabilt och framtidsfokuserat företag
En trygg arbetsplats med fokus på säkerhet, kvalitet och trivsel
Friskvårdsbidrag på 4 000 kr/år
Kollektivavtalade försäkringar med bra villkor för tjänstepension och extra skydd vid sjukdom
Arbete i en platt organisation med snabba beslutsvägar
En arbetsplats i naturskönt område, ca 100 meter från havet
Jaco är ett företag som anser att hög trivsel hos personalen är grunden för personlig prestation och goda resultat.
Anställning och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi arbetar med löpande urval.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta produktionschef Stefan Jakobsson, på 070-631 66 97.
Välkommen med din ansökan!
Om Jaco Fabriks AB
Sedan 1945 har Jaco utvecklat och tillverkat elektrotekniska produkter för elnätsägare och industri. Idag fokuserar vi på kundanpassade teknikhus och modulbyggnader för elteknik, automation och kontrollsystem. Våra drygt 70 engagerade medarbetare säkerställer hög kvalitet och tillsammans med noga utvalda underleverantörer erbjuder vi komplett montage och installation. Beläget i Hargshamn med närhet till Uppsala, samarbetar vi med världsledande företag för att utveckla framtidens paketerade modullösningar och produkter för elektrifiering genom hållbar och förnybar elproduktion, distribution och transmission. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jaco Fabriks AB
(org.nr 556045-0990), https://jaco.se/
Badvägen 1 (visa karta
)
742 50 HARGSHAMN
