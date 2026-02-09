Operatör träindustri natt
Gnosjö Personaluthyrning AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Gnosjö Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Gnosjö
2026-02-09
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
Gnosjö Personaluthyrning är det lilla familjeföretaget med 30 års erfarenhet av branschen, sen en tid då "bemanningsföretag" inte alls var ett välkänt begrepp. Vi värdesätter nära kundrelationer med företag i Gnosjöregionen - vi känner att vi med det kan få en bättre förståelse för matchning av personal kontra kundföretag.
Vi är medlemmar i Bransch- och Arbetsgivarorganisationen Kompetensföretagen, en del av Almega, och följer Bemanningsavtalet.
Du är en praktiskt lagd person som trivs i en aktiv miljö och gillar att arbeta med trä och maskiner. Du kommer att arbeta i en varierande roll inom produktion där både maskinell bearbetning och manuella moment förekommer.
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med fysiskt arbete. Har tekniskt intresse och helst erfarenhet av maskiner eller industriarbete. Du har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt.
Välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: jobb@gnosjopersonal.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Träindustri natt". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnosjö Personaluthyrning AB
(org.nr 556605-8094)
Läroverksgatan 4 (visa karta
)
335 32 GNOSJÖ Jobbnummer
9730963