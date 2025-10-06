Operatör till vår Panna & Tork
Stenvalls Trä AB, Sikfors / Sågverksoperatörsjobb / Piteå Visa alla sågverksoperatörsjobb i Piteå
2025-10-06
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stenvalls Trä AB, Sikfors i Piteå
Stenvalls Trä söker dig som vill bli vår nya operatör vid Panna & Tork vid sågverket i Sikfors. Ta chansen att bli del av ett team med mycket samlad erfarenhet, arbetsglädje och framåtanda!
OM JOBBET
Som operatör vid avdelningen Panna & Tork kommer du att arbeta med att optimera den torkprocess som det mesta av vårt virke går igenom. Ditt huvuduppdrag är att säkerställa optimala fuktkvoter för våra olika virkeskvaliteter, innan de skickas vidare till kund eller någon av våra anläggningar för vidareförädling. Vanliga arbetsuppgifter och ansvarsområdet i rollen är:
• säkerställa att anläggningen fungerar effektivt och säkert genom övervakning av pannans funktion via styrsystem och kontrollpaneler.
• rondering med kontroller, för att identifiera och åtgärda avvikelser eller störningar i processen.
• förebyggande underhåll och enklare reparationer på pannor, brännare, pumpar och ventiler.
• hantera och övervaka tillförseln av bränsle till anläggningen.
• dokumentera i driftjournaler, logga avvikelser och rapportera till ansvarig chef eller mekaniker vid behov.
• säkerställa att utsläpp hålls inom tillåtna gränser för uppfyllande av miljökrav.
• ansvara för säker igångkörning och avstängning av pannanläggningen i samband med underhåll eller driftsstopp.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter kan, precis som för våra övriga roller, komma att variera och över tid förändras.
Arbetet som operatör vid Panna & Tork är ett självständigt och omväxlande arbete där du har goda möjligheter att tillsammans med övriga teamet planera och lägga upp arbetet så att allt fungerar smidigt och effektivt. Många av processerna är automatiserade men då både torkar och panna ständigt är i drift behöver övervakning ske alla dagar och tider på dygnet. Du kommer därför att ingå i en grupp med beredskapstjänstgöring enligt ett rullande schema.
VI TROR ATT DU
• håller ett starkt fokus på kvalitet och säkerhet
• har ett lösningsfokuserat och prestigelöst förhållningssätt
• stimuleras av ett varierat och omväxlande arbete
• arbetar med driv och eget initiativtagande
• tycker om att lära nytt och utvecklas inom tekniska områden
• gillar samarbete med andra för att uppnå gemensamma mål
Vi ser gärna att du har erfarenhet från sågverksbranschen, och om du dessutom har arbetat med bränslepannor eller torkprocesser är det meriterande - men inte ett absolut krav. I denna rekrytering lägger vi särskild vikt vid dina personliga egenskaper och din potential att över tid bygga upp en för verksamheten viktig specialkompetens. Beredskapstjänstgöring ingår i denna tjänst.
VI ERBJUDER DIG
Stimulerande och meningsfulla uppdrag i ett glatt gäng
Goda möjligheter till personlig utveckling och lärande
Generöst friskvårdsbidrag och rabatt på olika varor och tjänster inom koncernen Stenvalls Trä.
KRAV
God förståelse i svenska (både tal och skrift)
B-körkort
C2-kort (hjullastare)
Möjlighet att arbeta intermittent 2-skift, samt enligt beredskapsschema.
MERITERANDE
Erfarenhet från tork- eller pannprocesser.
Erfarenhet från sågverksindustrin
Industriell utbildning och/eller erfarenhet
ÖVRIG INFORMATION
Vi arbetar med löpande urval för intervjuer vilket betyder att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag, sök därför jobbet redan idag!
Välkommen med din ansökan!
Vi är ett genuint familjeföretag som startades som ett snickeri i Sikfors i Norrbotten 1947. En by omgiven av skog, en skog som vi brukat och förädlat sedan dess. Det är ingen överdrift att säga att vi är hemma i skogen och att vi verkligen brinner för vår hembygd.
Det är kanske därför vi allt sedan starten alltid jobbat för att nyttja den skog vi tar i anspråk så ansvarsfullt som möjligt. Utnyttja alla delar. Optimera uttaget. Därför förädlar vi även klentimmer där andra gör flis av de stockarna. Vi tänkte också cirkulärt och resurseffektivt långt innan vi visste vad hållbarhet var.
För oss är det självklart att återinvestera våra vinster i att utveckla vår verksamhet och indirekt vara en motor för näringslivet i landsbygden. De senaste åren har vi återinvesterat inte mindre än en miljard i ny teknik och förbättrad verksamhet.
I dag är vi 562 anställda på 22 verksamhetsorter som omsätter 2,3 miljarder.
Vi har utvecklats till en koncern, från sågkedja till butikskedja. Idag äger Stenvalls 12 XL-BYGG-butiker. I koncernen har vi också utvecklat flera andra bolag inom olika specialområden, bland annat Kallax Flyg och Genesis IT. En utvecklingsresa som vi bara börjat. För entreprenörskapet är vår livsnerv, att hela tiden utvecklas och bli bättrePubliceringsdatum2025-10-06KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenvalls Trä AB
(org.nr 556138-5393), http://www.stenvalls.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stenvalls Trä AB, Sikfors Kontakt
Produktionschef
Pontus Söderberg pontus.soderberg@stenvalls.se 010-690 10 56 Jobbnummer
9541831