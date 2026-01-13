Operatör till Securitas Stockholm
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Beskrivning av jobbet
Som operatör kommer du att arbeta på Securitas Contact Center - vår jourtelefoniverksamhet som hjälper kunder dygnet runt, året om. Här blir du en viktig del av vårt trygghets- och servicearbete. Du tar emot inkommande samtal, bedömer situationen och säkerställer att rätt åtgärd sätts in - snabbt och korrekt.
Vi söker nu en kollega som ska stötta vår jourmontörsverksamhet i Stockholm. Våra jourmontörer arbetar med akuta serviceärenden och din roll är att koordinera, planera och vara ett stöd för dem i deras arbetsvardag. Din uppgift är att koordinera insatser för våra jourmontörer som är ute på fastighetsserviceärenden, säkerställa att rätt montör skickas ut och att ärendet hanteras snabbt och effektivt.
Du arbetar enligt fastställda rutiner och riktlinjer i nära dialog med både kund och montör, och ser till att våra kunder får bästa möjliga service.
Exempel på ärenden som jourmontörer hanterar:
Akuta fastighetsproblem (t.ex. vattenläckor, värmesystem)
Lås- och säkerhetsärenden
El- och belysningsfel
Övriga jouruppdrag inom fastighetsservice
Utöver jourmontörsärenden hanterar Contact Center även telefonitjänster som:
Fastighetsservice
Parkeringsjour
Trygghetsjour
Krisjour
Vi ansvarar dessutom för vår ledningscentral där vi övervakar väktarnas säkerhet när de är ute hos kunder, både vid rutinuppdrag och larmutryckningar. Du har tät dialog med väktare och fungerar som ett stöd under hela deras arbetspass.
I rollen ingår bland annat att:
Ta emot och bedöma inkommande samtal
Koordinera och planera jourmontörernas insatser
Prioritera och initiera rätt åtgärd snabbt och korrekt
Fungera som stöd vid akuta och stressiga situationer
Ha tät dialog med montörer och väktare ute i fält
Säkerställa hög service och trygghet för både kunder och personal
Tjänsten är på deltid med start enligt överenskommelse. Arbetstiderna är schemalagda måndag-fredag kl. 16.00-21.00, vilket motsvarar en tjänst på cirka 60 %.
KravspecifikationKvalifikationer
Erfarenhet av telefonbaserad kommunikation
Godkända betyg i svenska och engelska från gymnasiet
Då du kommer att använda dator som ditt främsta verktyg, ser vi gärna också att du som söker har en god datorvana sedan tidigare. Erfarenhet av att arbeta i olika typer av system samtidigt som du är i samtal med kunder kommer att vara fördelaktigt i denna roll.
Som person tror vi att du är en serviceinriktad, lugn och organiserad person som kan hantera periodvis högt arbetstempo. Vi ser gärna att du som söker har ett stort intresse för teknik och har lätt att förstå instruktioner.
Då du kommer att ha ett stort ansvar i din roll, men samtidigt jobba väldigt nära såväl kunder som kollegor, tror vi att du har lätt att jobba både självständigt och i team. Att ta ansvar kommer naturligt för dig - du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och vaksam person som får människor omkring dig att känna sig trygga.
Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till driftchef Mats på mats.ostlund@securitas.se
Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till rekryterare julia.olander@securitas.se
Tjänsten är en deltidsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 mån provanställning.
Vi kommunicerar i första hand via mejl
Vi använder tester som en del av vårt urvalsarbete
Sista ansökningsdag är 2026-01-27
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss hittar du på securitas.se
