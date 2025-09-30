Operatör till laseravdelning
2025-09-30
Vi söker nu omgående en operatör till laseravdelningen hos en av våra kunder i Linköping.Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Start: Omgående/ Enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid
Tjänsten kommer att inledas med en visstidsanställning på 6 månader som därefter är tänkt att övergå i en tillsvidareanställning.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta på kundföretagets förtillverkningsavdelning där material skärs och bockas innan det går vidare i produktionen. Tillsammans med andra laseroperatörer ansvarar du för att drifta lasermaskiner, främst en av våra planlasrar.
Arbetet sker oftast självständigt eller i par, men ni stöttar varandra inom avdelningen vid behov. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och en vilja att lära dig olika maskiner och uppdrag.
Du rapporterar dagligen till leveransansvarig för förtillverkningen.
Vi söker dig somKvalifikationer
CNC-utbildning eller motsvarande längre erfarenhet inom området
Erfarenhet av ritningsläsning
Grundläggande kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
Vana av att arbeta i affärssystem, gärna Jeeves
Truck- och traverskort
B-körkort Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
