Operatör till laseravdelning

2025-09-30


Vi söker nu omgående en operatör till laseravdelningen hos en av våra kunder i Linköping.

Publiceringsdatum
2025-09-30

Om tjänsten
Start: Omgående/ Enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid

Tjänsten kommer att inledas med en visstidsanställning på 6 månader som därefter är tänkt att övergå i en tillsvidareanställning.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta på kundföretagets förtillverkningsavdelning där material skärs och bockas innan det går vidare i produktionen. Tillsammans med andra laseroperatörer ansvarar du för att drifta lasermaskiner, främst en av våra planlasrar.

Arbetet sker oftast självständigt eller i par, men ni stöttar varandra inom avdelningen vid behov. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och en vilja att lära dig olika maskiner och uppdrag.

Du rapporterar dagligen till leveransansvarig för förtillverkningen.

Vi söker dig som

Kvalifikationer
CNC-utbildning eller motsvarande längre erfarenhet inom området
Erfarenhet av ritningsläsning
Grundläggande kunskaper i svenska och engelska

Meriterande:
Vana av att arbeta i affärssystem, gärna Jeeves
Truck- och traverskort
B-körkort

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10926".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Montico Hr Partner AB (org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Montico HR Partner AB

Kontakt
Eric Sundström
eric.sundstrom@montico.se

Jobbnummer
9533811

