Operatör till finmontering - Aimpoint
Processbemanning Svenska AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Malmö Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Malmö
2025-09-24
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Processbemanning Svenska AB i Malmö
, Lomma
, Lund
, Svedala
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Om Aimpoint
Aimpoint AB är företaget som skapade och utvecklade det första rödpunktsiktet - en innovation som gjort företaget till en världsledande leverantör inom området. Deras sikten används globalt av jägare, sportskyttar, polisstyrkor och militära enheter.
Aimpoints huvudkontor ligger i Malmö, där även en av produktionsenheterna finns. Den andra finns i Gällivare, och all tillverkning sker i Sverige. Aimpoint är en del av Sandberg Development-koncernen. Är du noggrann, ordningsam och strukturerad med tidigare monteringsvana? Är du praktiskt lagd och har ett sinne och öga för detaljer? Då kan detta vara en tjänst för dig!
Om tjänstenVi söker nu dig som vill arbeta som operatör till finmontering hos Aimpoint i Malmö. Du kommer att vara en viktig del i produktionen och arbeta med noggrann montering av högkvalitativa produkter. Arbetet kräver precision, tålamod och känsla för detaljer, och passar dig som tycker om att följa tydliga instruktioner och samtidigt bidra till ständig förbättring. Vi söker dig som har en långsiktig inställning till tjänsten.
Tjänsten är på heltid under 2-skift (dag 06:00-14:20 och kväll 14:20-22:40), och uppdraget är långsiktigt med start efter sommaren. Du kommer arbeta med produkter som kräver precision och en mängd olika monteringsoperationer, vilket gör ditt arbete varierande och utmanande. Du kommer att bli upplärd på plats och få kontinuerlig återkoppling och stöd i arbetet, men viktigt är att du har ett tekniskt intresse sedan tidigare.
Exempel på arbetsuppgifter:
Noggrann montering av små, tekniska komponenter
Följa arbetsinstruktioner och rutiner
Avsyning och kvalitetskontroll
Bidra till en ordnad, säker och effektiv arbetsmiljö
Samarbeta och stötta teamet i lärande och utveckling
Krav för tjänsten:
Fyllda 18 år
Tidigare erfarenhet från produktion, montering eller liknande praktiskt arbete
Tekniskt intresserad och van att arbeta med händerna
God svenska och engelska i tal och skrift
Tillgänglig för skiftarbete (dag och kväll)
Rök- och snusfri under arbetstid
Meriterande:
Erfarenhet som maskinoperatör eller processoperatör
Tidigare erfarenhet av finmontering eller arbete med små komponenter
Arbetat inom industri som maskinoperatör eller processoperatör
Körkort och tillgång till bil
Bakgrund inom skönhetsyrken, t.ex. fransförlängning eller nagelteknik
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad, strukturerad och lösningsorienterad. Du har ett öga för detaljer, gillar att jobba fokuserat och tycker om att ta ansvar. Du trivs i en miljö där kvalitet och precision är i fokus och du är en lagspelare som gärna hjälper till där det behövs. Du hjälper gärna till där det behövs, ser till gruppens och företagets bästa. Det är viktigt att du delar Aimpoints värderingar om kvalitet, ansvar och laganda.
Hur är det att arbeta hos Aimpoint?
Aimpoint är ett högteknologiskt företag med starkt varumärke och produkter i världsklass. Här jobbar du i en säker, ren och välorganiserad miljö där lagarbete, respekt och kompetens står i centrum. Du får chansen att utvecklas tillsammans med kunniga kollegor och bidra till produkter som används av proffs världen över. Publiceringsdatum2025-09-24Övrig information
Start: Fr.o.m V 34, enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, 6 månader med möjlighet till förlängning.
Arbetstid: 2-skift: mån-tors kl 06:00-14:20 & fre 06:00-12:00, mån-tors kl 14:20-22:40 & fre 12:00-18:00 Nattarbete: Söndag-Torsdag 22:40-05:30
Du som kandidat skall vara öppen för både natt och 2-skift
Plats: Malmö
Uppdraget ingår i vår konsultverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av Processbemanning AB med stor möjlighet till vidare anställning direkt hos vår kund. Så ansöker du
Känner du igen dig i annonsen? Då är du välkommen att skicka in din ansökan omgående då vi kommer att kalla till intervju löpande. Din ansökan kommer att behandlas konfidentiellt. För frågor om tjänsten vänligen kontakta oss på tel. 042-210 299. Vi tillämpar löpande rekryteringsprocess och ber dig söka omgående. Ansök via länken nedan. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se
där hittar du även våra övriga lediga tjänster! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://www.processbemanning.se/ Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9523486