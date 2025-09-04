Operatör | Lernia Bemanning | Kumla
2025-09-04
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
Vår kund i Kumla söker nu en engagerad operatör som vill vara en del av ett dynamiskt och framåtsträvande team. Är du noggrann, tekniskt intresserad och gillar att arbeta med moderna produktionsprocesser? Ta chansen att utvecklas och bidra till vår kunds framgång. Ansök idag och bli en nyckelspelare!
Om uppdraget
• Tillträde omgående eller enligt överenskommelse
• Visstidsanställning - heltid
• Placeringsort: Kumla
• 3 skift: 07-15.10, 23-07.10, 15-23.10 Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
Som operatör kommer du att arbeta med filmblåsning och extrudering samt hantera plastmaterial genom bearbetning, skärning, återvinning och formgjutning hos vår kund i Kumla.
Om dig
För att lyckas i denna roll är det viktigt att du är ansvarstagande och noggrann med ett öga för detaljer och kvalitet. Tidigare erfarenhet som operatör är en stor fördel och hjälper dig att snabbt komma in i arbetet. Dessutom ser vi gärna att du har ett tekniskt intresse och erfarenhet av att arbeta med verktyg och maskiner.
Formell kompetens
För att vara aktuell för tjänsten krävs:
• Erfarenhet från plastindustrin
• Erfarenhet av filmblåsning och extrudering
• Erfarenhet av att hantera plastmaterial genom olika metoder
Meriterande kvalifikationer
Det är en fördel om du även har:
• Tidigare erfarenhet inom tillverkningsindustrin
• Erfarenhet av skiftarbete
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Hanna Avonds via e-post hanna.avonds@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9492944