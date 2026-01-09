Operatör, Jönköping
Stora Enso AB / Maskinoperatörsjobb / Jönköping Visa alla maskinoperatörsjobb i Jönköping
2026-01-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stora Enso AB i Jönköping
, Vaggeryd
, Falköping
, Hylte
, Växjö
eller i hela Sverige
Maskinoperatör till Jönköping
Vill du bidra till en mer hållbar värld samtidigt som du arbetar med grönare produkter? Som maskinoperatör hos oss får du en viktig roll i vår produktion, där säkerheten alltid kommer först. Du får ta ansvar, utvecklas och ha roligt tillsammans med engagerade kollegor. Allt vi gör utgår från skogen som värdegrund.
Karriär för ett bättre klimat. Varje dag.
Vi söker nu en maskinoperatör till vårt team i Jönköping inom divisionen Packaging Solutions. I rollen kommer du tillsammans med ditt team att säkerställa att våra produkter håller högsta kvalitet. Du kommer att arbeta som förare på en av våra produktionslinjer.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Utföra löpande kvalitetskontroller och övervaka materialets egenskaper
Säkerställa att maskinerna producerar enligt mål och kvalitetskrav
Felsöka vid eventuella driftstopp
Samarbeta med andra operatörer och stödfunktioner
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och trivs i en dynamisk miljö. Du är lösningsorienterad, sätter säkerheten främst och har god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser gärna att du har:
B-körkort
Erfarenhet från produktionsmiljö, gärna processindustri
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Förmåga att arbeta i team och kommunicera effektivt
Flexibilitet och vilja att lära dig nya saker
Truckkort och engelska är meriterande
Tjänsten är förlagd på 2-skift
Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder.
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del i vår mångfaldsfrämjande arbetskultur som hjälper dig att utforska nya perspektiv och att utvecklas professionellt. Du kommer att tillsammans med dina kollegor bidra till en mer hållbar värld, eftersom vi tror att allt som görs av fossilbaserade material idag kan göras av ett träd imorgon. För att hålla dig säker på arbetet stöttar vi ditt fysiska och psykiska välbefinnande.
Hur kan du ansöka till denna tjänst?
Du kan endast skicka in din ansökan till oss via vårt rekryteringssystem. Då vi går igenom ansökningar löpande hoppas vi höra ifrån dig så snart som möjligt, men senast 23 januari. Vi har intervjuer löpande och kan välja en kandidat tidigare.
Beroende av tjänst kan det hända att vi bjuder in dig till vårt videointervjuverktyg och/eller ber dig göra tester. Vår rekryteringsprocess kan också innefatta andra aktiviteter inför anställning, såsom bakgrundkontroll, referenstagning och hälsotest såväl som drogtest.
Om du har frågor, tveka inte att höra av dig till vår Hiring Manager John Widegren, john.widegren@storaenso.com
.
Kom och jobba i The renewable materials company!
Skogen är hjärtat i Stora Enso och vår övertygelse är att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag, kan tillverkas av ett träd i morgon. Vi är den ledande leverantören av förnybara produkter inom förpackningar, biomaterial och träkonstruktion, och en av de största privata skogsägarna i världen. Stora Enso har cirka 19 000 medarbetare och 2024 uppgick omsättningen till 9 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis (ADR) och stamaktier (SEOAY, SEOFF, SEOJF) i USA.
Se vår film: https://www.youtube.com/watch?v=rUElPYaxgqs&t Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stora Enso AB
(org.nr 556173-3360), https://www.storaenso.com/sv-se/
Klockarehemsvägen 6 (visa karta
)
556 50 JÖNKÖPING Arbetsplats
Stora Enso Packaging AB Jobbnummer
9676200