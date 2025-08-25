Operatör inom läkemedelstillverkning
Har du erfarenhet från arbete inom produktion? Är du dessutom en ansvarstagande och noggrann person? Har du intresse för kvalitet och är tillgänglig omgående? Ansök redan idag!
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar fram till och med årsskiftet 2025/2026 med möjlighet till förlängning. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos företaget. Om företaget
Företaget är verksamt inom läkemedelsindustrin med många års erfarenhet av produktion och utveckling av läkemedel. De finns representerade på flera orter i Sverige. Nu söker vi en engagerad och ansvarstagande operatör till företagets site i Malmö. Mer information ges vid eventuell intervju.Dina arbetsuppgifter
I rollen som packande operatör jobbar du främst med att paketera läkemedel som du även emballerar och skickar vidare på din arbetslinje. Du dokumenterar och antecknar ditt arbete för att säkerställa att riktlinjer och bestämmelser uppfylls. * Paketera & ompaketera läkemedel * Dokumentation av arbete * Emballering av läkemedel
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Avslutad gymnasieutbildning * Erfarenhet av produktionsarbete * Svenska och engelska i tal och skrift Som packande operatör arbetar du både självständigt och i team, varför du är en lagspelare som har lätt för att samarbeta med andra. Då arbetet bland annat kräver dokumentation och att följa instruktioner är du också ansvarstagande och noggrann. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Malmö Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Sista ansökningsdatum är 2025-09-05.
