Operatör
Holsby Metall AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Vetlanda Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Vetlanda
2026-06-26
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Tjänstebeskrivning Operatör
Holsby Metall AB är ett väletablerat företag med stabila marknadspositioner inom fordons-, hydraulik-, telekom- och byggindustrin. HMAB förser kunder med hållbara komponenter i varmpressad aluminium och mässing samt extruderad aluminium. Våra två toppmoderna fabriker ligger i Vetlanda och Holsbybrunn. Idag omsätter företaget cirka 300 miljoner kronor och har cirka 110 anställda.
Vill du bli en del av vårt team? Just nu söker vi dig som vill arbeta inom vår produktion i Holsby. Vi erbjuder en spännande roll i ett växande företag där kvalitet och samarbete står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Betjäna och övervaka robotceller
Manuell drift av CNC-maskiner
Avsyning och packning av produkter
Dagligt underhåll av maskiner och utrustning
Montering av komponenter
Utföra kvalitetskontroller
Vi ser gärna att du har:
CNC-utbildning och/eller en avslutad industrigymnasieutbildning eller motsvarande
Erfarenhet av arbete med mätinstrument och styrda maskiner är meriterande
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Har du ett tekniskt intresse och en vilja att utvecklas tillsammans med oss är du varmt välkommen att söka!
Ansökan: Skicka in din ansökan så snart som möjligt – urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: jobba@holsbymetall.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Operatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holsby Metall AB
(org.nr 556066-5126)
Vetlandavägen 48 (visa karta
)
574 53 HOLSBYBRUNN Arbetsplats
Holsby Metall AB Kontakt
Malin Wirebrand malin.wirebrand@holsbymetall.se 0763079890 Jobbnummer
9980767