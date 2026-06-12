Operatör 2-skift till Norra Stockholm!
WeStaff Sweden AB / Maskinoperatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinoperatörsjobb i Stockholm
2026-06-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos WeStaff Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi på WeStaff Sweden söker nu operatörer för 2-skift i Norra Stockholm, ett världsledande teknikföretag. I denna roll kombinerar du avancerad teknik med hantverk i mikroskala och är med och skapar produkter som används världen över.
Rollen
Som operatör blir du en central del av tillverkningen av högteknologiska produkter. Du arbetar med CNC-polermaskiner, finjustering och mätning av produkter. Arbetet sker i en ren, modern och precisionsstyrd produktionsmiljö där fokus ligger på kvalitet, noggrannhet och samarbete.
Arbetstid: Heltid, 2-skift (ca kl. 06.00–14.00 samt kl. 14.00–22.00)
Start: Omgående
Plats: Norra Stockholm Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Ställa in och köra CNC-polermaskiner
Övervaka CNC-utrustning
Mäta och kontrollera kvalitet av producerat material
Delta i förbättringsarbete för processer och rutiner
Samarbeta med kollegor inom produktion och teknikteam
Vem söker vi?
Vi söker dig som är noggrann, tekniskt intresserad och gillar strukturerat arbete. Du trivs med ansvar, gillar att arbeta självständigt men uppskattar också att bidra i ett team. Du har en naturlig känsla för detaljer och kvalitet, och drivs av att göra ett arbete riktigt bra, varje gång.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet som maskinoperatör/montör i finmekanisk produktion
Kunskap inom optik eller mätteknik
Förmåga att läsa ritningar och tekniska instruktioner
Intresse för att bidra till kontinuerliga förbättringar i produktionen
Meriterande/extra plus om du har:
Erfarenhet av arbete i renrum eller högteknologisk miljö
Tidigare arbete med polering eller CNC-maskiner
Erfarenhet av arbete i renrum
Teknisk utbildning eller relevant yrkeserfarenhet inom produktion
Erfarenhet av mätinstrument och inspektionsutrustning
Vi erbjuder:
Ett utvecklande uppdrag i ett globalt högteknologiskt företag
Nära samarbete med erfarna kollegor
Stora möjligheter till kompetensutveckling och karriär
Trevliga lokaler och god arbetsmiljö
Kollektivavtal och förmåner såsom friskvård och konkurrenskraftig lön
Upplägg: Heltid, 2-skift (ca kl. 06.00–14.00 samt kl. 14.00–22.00)
Om WeStaff Sweden
Vi är ett växande konsult- och rekryteringsföretag i Sverige. Vi är ett auktoriserat bemanning & rekryteringsföretag som hjälper företag att växa & människor att utvecklas i sina yrkeskarriärer.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag. Vi är ett kundskapsdrivet team som har över 30 års erfarenhet från branschen.
Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och med ett personligt engagemang så gör vi skillnad på arbetsmarknaden i Sverige. Läs mer om oss på www.westaff.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7903318-2051452". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta
)
114 40 STOCKHOLM Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
9962288