Operativ Skiftledare
Randstad AB / Byggjobb / Norrköping Visa alla byggjobb i Norrköping
2026-06-18
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, Söderköping
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Vill du spela en nyckelroll i ett ledande handels- och serviceföretag inom stål och metaller? Brinner du för säkerhet, effektivitet och att utveckla både processer och medarbetare? Då kan du vara den skiftledare vi söker till vår kund BE Group i Norrköping!
Om rollen:
Som operativ skiftledare har du det övergripande ansvaret för att leda, fördela och följa upp arbetet under ditt skift.
Tjänsten är förlagd till dagtid och du rapporterar direkt till produktionsledaren. Din huvudsakliga uppgift är att säkerställa att företaget levererar enligt produktionsplan, samtidigt som du upprätthåller en säker, strukturerad och trivsam arbetsmiljö. Du fungerar som medarbetarnas första kontaktperson vid ex. driftstopp och generella frågor kopplat till produktionen och är en viktig länk mellan produktionen, produktionskoordinatorn och produktionsledningen.
Vem är du?
För att lyckas i rollen är du en strukturerad, självständig och stresstålig person med stark samarbetsförmåga. Du är en naturlig förebild som motiveras av att vägleda och utbilda andra för att öka både säkerhet och effektivitet. Du har en god teknisk förståelse för maskinprocesser, industriella arbetssätt och produktionsutrustning.
Hos vår kund BE Group i Norrköping blir du en del av en dynamisk miljö där säkerhet och kvalitet står i fokus. Vi erbjuder en ansvarsfull roll med goda möjligheter att påverka det dagliga arbetet och driva förbättringar tillsammans med engagerade kollegor
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och får tryggheten i en stor arbetsgivare samtidigt som du jobbar och utvecklas ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt att du har en bra samarbetsförmåga. På Randstad strävar vi efter att erbjuda dig en mängd karriärmöjligheter så att du kan utveckla din kompetens och få ett välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Urval kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid eventuella frågor kring tjänsten, så går det bra att kontakta Mikael Carinci – Talent Manager på mail: mikael.carinci@randstad.se
.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Ansvarsområden
Ledarskap & Planering: Leda och följa upp operatörernas arbete under skiftet. Prioritera och fördela arbetsuppgifter samt hålla i daglig styrning vid skiftstart (och säkra överlämning till nästa skift). Hantera personalflytt vid behov vid frånvaro av produktionsledare.
Säkerhet först: Verka för en säker arbetsplats, säkerställa att säkerhetsrutiner efterlevs, samt rapportera och följa upp tillbud och olyckor. Du kommer att ha befogenhet och rätt att stoppa riskfyllt arbete.
Kvalitet & Effektivitet: Säkerställa att kvalitetskrav uppfylls, bevaka spärrat gods/returer samt vara drivande i utveckling och uppföljning av maskinparkens OEE.
Ordning & Struktur: Driva arbetet med 5S för ordning och reda. Upprätta och följa upp instruktioner om arbetssätt tillsammans med produktionsledaren.
Material & Logistik: Beställa och säkerställa tillgång till verktyg och förbrukningsmaterial (t.ex. najtråd, sling, kapskivor, smörjoljor m.m.) i god tid
Kultur & Personal: Vara en förebild för god kamratskap och gott samarbete. Kontrollera att tider följs samt ta emot sjukfrånvaroanmälningar och vid behov ersätta dessa.Kvalifikationer
Dokumenterad ledarskapserfarenhet.
Goda kunskaper i svenska och engelska (både i tal och skrift).
Giltigt Travers- och truckkort A+B (erfarenhet av hjullastare är starkt meriterande).
B-körkort.
God förståelse och erfarenhet av maskinprocesser och industriell produktion.
Har utbildning i och har arbetat enligt 5 S tidigare.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/da0a49f8-e73f-43ab-924f-6c1375f483fa
Blixholmsvägen 6 (visa karta
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602 38 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9971260