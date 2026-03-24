Operativ Redovisningschef
2026-03-24
Operativ Redovisningschef
Spännande roll i en växande nordisk mjukvarukoncern
Vill du vara med på en unik resa i en organisation med inkluderande och prestigelös kultur där samarbete och innovation präglar vardagen.
Vi söker nu en Operativ Redovisningschef. Rollen innebär ett övergripande ansvar för redovisningen i våra svenska bolag, idag cirka 10 stycken. Du blir en viktig partner till CFO-Sverige.
Det här är en roll för dig som vill kombinera operativ redovisning med utveckling av processer, struktur och arbetssätt i en organisation som befinner sig i stark tillväxt.
Om rollen
Som Operativ Redovisningschef ansvarar du för redovisning och finansiell rapportering för våra svenska bolag. Du säkerställer hög kvalitet i bokslut och rapportering samtidigt som du driver utvecklingen av effektiva redovisningsprocesser.
Som en del av vår fortsatta tillväxt är vi i färd med att bygga upp ett Shared Service Center för ekonomifunktionen. Du kommer att vara delaktig i att utveckla och effektivisera arbetssätt och bidra till en mer skalbar ekonomifunktion. I takt med att vi växer kommer du också vara en nyckelperson i integrationen av nyförvärvade bolag och i utvecklingen av ekonomifunktionen.
Exempel på arbetsuppgifter
Ansvar för månads-, kvartals- och årsbokslut
Upprättande av årsredovisningar enligt K3/IFRS
Koncernrapportering
Moms- och skattehantering
Kvalitetssäkring av finansiell rapportering
Stöd till CFO i budget, prognos och analys
Utveckling av redovisningsprocesser och systemstöd
Integration av nya bolag i samband med förvärv
Redovisningsteamet består idag av tre personer samt konsulter. Rollen kan på sikt innebära personalansvar.
Vem är du?
Vi söker dig som har en stark redovisningskompetens och som trivs i en miljö där utveckling och förändring är en naturlig del av vardagen.
Du har:
Akademisk utbildning inom ekonomi
Gedigen erfarenhet av kvalificerad redovisning
Erfarenhet av bokslut och årsredovisning enligt K3/IFRS
God förståelse för redovisnings- och skatteregler
Stark systemförståelse och goda kunskaper i Excel
Som person är du driven, strukturerad och lösningsorienterad. Du är trygg i din kompetens, prestigelös och trivs i en roll där du kombinerar operativt arbete med utveckling och förbättring av arbetssätt. Du trivs med att skapa struktur och vara en stabil och stödjande kraft i teamet. Du behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift.
Därför ska du välja oss
Hos oss får du en möjlighet att vara med och utveckla redovisningsfunktionen i en koncern som befinner sig på en stark tillväxtresa.
Du blir en del av en organisation med:
Kort beslutsvägar och entreprenöriell kultur
Stor möjlighet att påverka och utveckla ekonomifunktionen
Nära samarbete med CFO och områdeschefer
Flexibel arbetsmiljö med möjlighet till hybridarbete
Placering: Lindholmen- GöteborgPubliceringsdatum2026-03-24Om företaget
Crona Software AB är en del av Confirma Software som är en ledande leverantör av vertikala mjukvarulösningar för SME-segmentet i Norden. Sedan starten 2019 har koncernen genomfört 25 bolagsförvärv och har idag en omsättning på över 1 miljard kronor samt cirka 18 000 abonnemangskunder.
Har vi väckt ditt intresse?
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan till: sonja.strand@crona.se
Sista dag att ansöka är 19/4-2026
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Ansökan via mail
E-post: sonja.strand@crona.se
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Crona Software AB
(org.nr 556453-3817), https://crona.se/
Lindholmspiren 7 (visa karta
)
402 71 GÖTEBORG Arbetsplats
Crona Software AB - Göteborg Jobbnummer
9817485