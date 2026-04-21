Operativ produktionsroll - teknisk beredning
SweProd Graphics är ett av Skandinaviens ledande leverantörer inom industriella trycksaker och har en stark närvaro på den svenska marknaden.
Vi är dedikerade att leverera rätt tid och rätt kvalitet till våra kunder med egen produktion i Visby. Vi söker dig som är engagerad, noggrann och som vill leverera högkvalitativa produkter till våra kunder världen över.
Vi värdesätter kvalitet, samarbete och ansvarstagande med kunden i fokus.
Om rollen
Vi söker en teknisk beredare till vår produktion i Visby.
Det här är en operativ roll där fokus ligger på att få arbetet att fungera i vardagen, artikel för artikel.
Du arbetar nära produktionen och ansvarar för att underlag, ritningar och filer fungerar i produktion.
Det är en roll för dig som trivs med att arbeta strukturerat, noggrant och löpande samarbete med vår produktion och andra funktioner inom bolaget.
Så här ser en dag ut hos oss som teknisk beredare
En vanlig dag handlar om att arbeta strukturerat och få flödet att fungera från underlag till färdig fil att för vår produktion att producera.
Du börjar dagen med att gå igenom inkomna och underlag. Det kan handla om kundfiler eller ritningar som behöver skapar, justeras, kompletteras eller anpassas för att fungera i produktion.
Under dagen arbetar du löpande med:
att förbereda och kontrollera filer och underlag
att säkerställa att allt är korrekt innan det går vidare till nästa steg
att skapa ritningar eller justeringar direkt i våra system (Illustrator)
skapa filer och underlag i våra interna system redo att produceras
Det är ett arbete där detaljer spelar stor roll, tempot varierar men uppgifterna behöver slutföras och du kommer arbeta parallellt med flera artiklar och kunder.
En stor del av jobbet handlar om att få varje artikel rätt från början till slut
Du har daglig kontakt med kvalitetsavdelning, produktion och du behöver vara tillgänglig, lösningsorienterad och noggrann i det du gör.
Ta fram och hantera produktionsunderlag
Arbeta med kundunderlag i Illustrator
Säkerställa att filer och ritningar fungerar i produktion
Göra justeringar och anpassningar inför tillverkning
Arbeta nära produktionen och lösa problem i vardagen
Följa upp och säkerställa kvalitet i utförandet
Fokus ligger på att få saker gjorda i rätt tid och rätt kvalitet.
Vi söker dig som är:
Noggrann och strukturerad, du arbetar metodiskt och släpper inte ifrån dig något som du inte kvalitetssäkrat
Prestigelös, du arbetar i samarbete med kollegor och våra avdelningar i produktionen och hjälper till där det behövs
Pålitlig, du tar ansvar och gör klart det du påbörjar
Hängiven, du bryr dig om att arbetet blir bra, inte bara gjort
Nyfiken, du vill förstå och förbättra, men utan att tappa fokus på uppgiften
Du behöver vara bekväm med ett arbete som är repetitivt, detaljfokuserat och produktionsnära samarbete.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete i produktion, beredning eller liknande
Vana av att arbeta strukturerat med underlag eller filer
Grundläggande teknisk förståelse
arbetat nära produktion tidigare
erfarenhet av tekniska ritningar eller CAD
Erfarenhet av Adobe Illustrator (krav)
Arbetet sker på plats i vår fabrik i Visby.
Vill du arbeta kundfokuserat i ett växande bolag där rätt tid och rätt kvalitet har stort fokus? Skicka din ansökan så snart som möjligt - vi arbetar med löpande urval. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
E-post: jw@sweprod.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teknisk beredare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sweprod Graphics AB
(org.nr 556775-4766)
Sotaregatan 3 (visa karta
)
621 53 VISBY Arbetsplats
Sweprod Graphics AB
9868096