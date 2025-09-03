Operativ koordinator till räddningstjänsten
Eskilstuna kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Administratörsjobb / Eskilstuna Visa alla administratörsjobb i Eskilstuna
2025-09-03
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna
Räddningstjänsten har ett brett uppdrag som inte bara innefattar utryckning utan även förebyggande arbete, övning och externutbildning. Vår personal har olika kompetenser för att tillsammans kunna genomföra vårt uppdrag - ett uppdrag som nu utökas eftersom räddningstjänsten får fler uppgifter i förberedelse för höjd beredskap. Därför förstärker vi vår bemanning med en operativ koordinator. Din arbetsplats kommer att vara på huvudbrandstationen, Sundbyvägen 2.Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
Som operativ koordinator har du en unik roll på räddningstjänsten genom att du säkerställer att varje skift har rätt kompetens, både i fredstid och vid höjd beredskap. Du är med och utvecklar arbetet med att planera hur vi organiserar oss i händelse av kris eller krig. Du samarbetar med alla inom räddningstjänsten: gruppchefer, biträdande gruppchefer, brandmän, deltidsbrandmän, enhetschefer, utbildningssamordnare samt andra både interna och externa parter. Du säkerställer att vi följer våra kollektivavtal och arbetstidsregler. I rollen ingår också att på övergripande och strategisk nivå hantera vakanser. Du jobbar i vårt verksamhetssystem Daedalos samt även i PS Självservice, Medvind och Excel. Just nu projekteras ytterligare en brandstation så du kommer att bidra i planeringen för en framtida organisation med två heltidsstationer.Kvalifikationer
Du har i närtid jobbat med personalplanering där du fått ta hänsyn till olika regelverk och andra påverkansfaktorer. Har du erfarenhet från räddningstjänsten och jobbat i vårt verksamhetssystem Daedalos är det en fördel men inte ett måste. Är du van Excelanvändare och kan göra beräkningar och analyser kommer du snabbare in i arbetet. I rollen som koordinator är du tillsammans med samordnare ansvarig för att det finns fungerande arbetsscheman. För att lyckas är samverkan med andra en förutsättning. Som person är du ansvarsfull, engagerad, strukturerad och har lätt för att lära dig nya saker. Vi befinner oss i en föränderlig tid i en organisation som måste fungera oavsett situation. Här kommer din förmåga att se nya och effektiva lösningar och din egen drivkraft väl till pass.
Du har en kommunikativ roll där du behöver ha mycket god svenska i både tal och skrift. Engelska behöver du kunna läsa och förstå för att till exempel kunna tyda nya EU-direktiv. Du har en avslutad relevant eftergymnasial utbildning, alternativt en avslutad gymnasieutbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet.
Innan anställning genomgår du en säkerhetsprövning (säkerhetsklass 3). Du måste vara svensk medborgare.
Varmt välkommen med din ansökan!
Eskilstuna kommun har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv upplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar på urvalsfrågorna blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Här kan du läsa mer om bakgrunden till beslutet: https://jobb.eskilstuna.se/personligt-brev
ÖVRIGT
Tillsammans med invånarna bygger vi vårt samhälle som en attraktiv och hållbar kommun. Här ska boende, besökare och företagare trivas och växa. Vår målsättning är att Eskilstuna ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i. På vår förvaltning är vi drygt 350 medarbetare i många befattningar, organiserade i en stab och fyra verksamhetsområden. Tillsammans ansvarar vi för strategisk utveckling av staden, hantera ansökningar, tillstånd och genomföra kontroller, att sköta våra gator, parker och naturområden, samt att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö via räddningstjänsten.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Merparten av alla tillsvidareanställda i Eskilstuna kommun krigsplaceras. Om din tjänst berörs informeras du under rekryteringsprocessen. Det innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra inom kommunen även under höjd beredskap.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "251695". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Annika Snickars annika.snickars@eskilstuna.se 0706022849 Jobbnummer
9489950