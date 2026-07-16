Operativ inköpare till Thorlabs
Skill Kompetenspartner AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
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Är du en strukturerad inköpare som trivs med att arbeta nära verksamheten? Nu söker vi en operativ inköpare till Thorlabs i Mölndal. Här får du en viktig roll i ett familjärt och högteknologiskt företag där du arbetar nära produktion, planering och leverantörer för att säkerställa ett effektivt materialflöde.Publiceringsdatum2026-07-16Om företaget
Thorlabs är en global ledare inom fotonik och utvecklar, tillverkar och säljer produkter inom optik, lasrar, fiberoptik och avancerade mätsystem som används inom forskning, industri och medicinteknik världen över. I Mölndal finns den svenska verksamheten där cirka 100 medarbetare arbetar i moderna lokaler med fokus på innovation, kvalitet och samarbete. Här möts du av en familjär kultur och engagerade kollegor som gärna hjälper varandra.
Nu söker vi på Skill en operativ inköpare till ett konsultuppdrag hos Thorlabs. Rollen passar dig som har några års erfarenhet av inköp och som vill arbeta i en verksamhetsnära roll med många kontaktytor, tydliga processer och ett nära samarbete med produktion och planering.Arbetsuppgifter
Som operativ inköpare ansvarar du för det dagliga inköpsarbetet och säkerställer att material och komponenter finns tillgängliga för produktionen. Rollen är främst operativ och systemstyrd, där fokus ligger på avrop, leveransuppföljning och löpande kontakt med leverantörer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Genomföra dagliga avrop och beställningar enligt befintliga avtal
Följa upp leveranser och säkerställa att material kommer in i tid
Hantera och bevaka orderstatus samt kommunicera med leverantörer
Stödja interna funktioner med information kring ledtider och materialtillgänglighet
Ha ett nära samarbete med produktionsplanering, logistik och produktion
Tjänsten är placerad i Mölndal. Möjlighet till visst distansarbete finns, men rollen kräver huvudsakligen närvaro på plats för att möjliggöra ett nära samarbete med verksamheten.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av inköp, gärna från tillverkande industri eller annan teknisk verksamhet. Har du arbetat med mekaniska komponenter är det meriterande, men viktigast är att du har förståelse för inköpsprocessen och kan bidra i det dagliga arbetet från start.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Ett par års erfarenhet av inköp, gärna inom industri eller tillverkning
Vana av affärssystem, gärna Microsoft Dynamics
Goda kunskaper i svenska och engelska
Eftergymnasial utbildning inom exempelvis inköp, logistik eller teknik
Som person är du strukturerad, noggrann och nyfiken. Du trivs med att arbeta enligt etablerade processer, samarbetar gärna med andra och bidrar till en hjälpsam och positiv arbetsmiljö.
Ansökningsförfarande
I den här rekryteringen samarbetar Thorlabs med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd på Skill. Uppdraget är initialt på 3–6 månader med möjlighet till förlängning och önskad start är så snart som möjligt.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sök därför redan idag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare Olivia Rogö, olivia.rogo@skill.se
eller Theo Lövkvist, theo.lovkvist@skill.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8081820-2104186". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Första Långgatan 18 (visa karta
)
413 28 GÖTEBORG Jobbnummer
10004738