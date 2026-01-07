Operativ Inköpare, Nässjö
Vill du vara med och bidra till en mer attraktiv, hållbar och effektiv infrastruktur?
Infranord erbjuder dig ett varierat arbete med omväxlande miljö där du själv kan vara med och påverka din arbetsdag. Med lång erfarenhet, hög kompetens och nya idéer driver Infranord utvecklingen av dagens och morgondagens järnvägar.
Vår kultur präglas av samarbete, engagemang och lösningsorientering, alltid med säkerhet och kvalitet i fokus.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Som Operativ Inköpare kommer du ingå i ett team och du rapporterar till Chef Operativt Inköp. Du kommer vara en del av affärens hela kedja, allt ifrån att kontrollera och att skapa inköpsorder till att vi betalar fakturan till vår leverantör. Tillsammans arbetar vi för att skapa ett effektivt materialflöde genom hela affären.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som Operativ Inköpare är:
* Driva dagliga operativa inköpsprocessen
* Ta emot inköpsanmodan från verksamheten och kontrollera data på inköpsanmodan
* Skapa inköpsorder och hantera ordererkännanden från leverantörer
* Implementera nya leverantörer i inköpssystemet
* Bevaka att godsmottagning görs enligt rutin
* Kontrollera fraktkostnader på faktura
* Vara med och utbilda våra medarbetare i organisationen samt behjälplig vid uppläggning av nya artiklar
* Stödja i reklamationer och fungera som kontaktperson mot leverantörer och verksamheten i den operativa inköpsprocessen
Placeringsort för tjänsten är Nässjö.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta med ekonomisk logistik i system. Du har logistik- eller ekonomiutbildning och relevant arbetserfarenhet inom logistik och inköp. För tjänsten ser vi att du är noggrann, kommunikativ och har egen drivkraft att leverera det vi utlovar till våra kunder. Stor vikt läggs vid din ansvars- och servicekänsla samt förmåga att kommunicera med kunder och leverantörer. Du har ett logistiskt tänkande och förstår hur ett affärssystem fungerar. Erfarenhet av affärssystemet SAP är meriterande.
ÖVRIGT
Tjänsten är tillsvidare med inledande 6 månaders provanställning. Urvalsarbetet sker löpande, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I vår rekryteringsprocess genomför alla nyanställningar alkohol- och drogtester.
En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enligt med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
Mer information om oss finns på https://www.infranord.se/ Ersättning
