Operativ inköpare
ValueOne söker en Operativ inköpare till vår kund inom tillverkande industri, 3 - 5 års erfarenhet av operativt inköp av mekanik eller elektronik. Ett konsultuppdrag på 12 mån, placering i Karlskrona och med möjlighet till förlängning, start enl. senare överenskommelse.
ValueOne är specialister inom Supply Chain Management, inköp och logistik. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom tre affärsområden: uthyrning av inköp- och logistikkonsulter, rekrytering av inköpare och logistiker samt Management Consulting där ValueOne utvecklar våra kunders inköp, logistik och supply chain vad avser strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens.
Om rollen
Som Operativ inköpare ansvarar du för att säkerställa en stabil materialförsörjning genom att dagligen bevaka behovet och att skicka inköpsorder i rätt tid till utvalda leverantörer. Syftet med rollen är att upprätthålla effektiva materialflöden och bidra till att produktionen levererar enligt plan.
Säkerställa materialtillgång genom att lägga inköpsorder, bevaka leveranser och följa upp avvikelser.
Kommunicera dagligen med leverantörer kring leveransstatus, kapacitet och eventuella störningar samt driva nödvändiga korrigerande åtgärder.
Identifiera alternativa artiklar eller leverantörer vid risk för förseningar eller materialbrist.
Uppdatera och kvalitetssäkra inköpsdata i affärssystemet såsom priser, artikelinformation och leverantörsuppgifter.
Hantera fakturor, prisavvikelser och säkerställa att felaktiga eller saknade prisuppgifter korrigeras.
Erfarenhet och kompetens
För att lyckas i rollen har du 3-5 års erfarenhet av operativt inköp inom tillverkande industri. Du har god systemvana, grundläggande teknisk förståelse och kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal såväl som skrift. Det är meriterande om du har en eftergymnasial utbildning inom relevant område eller har viss erfarenhet inköpsarbete på taktisk nivå.
Vi tror att du är en flexibel person som snabbt kan anpassa dig till förändringar i dina arbetsuppgifter. Du kommunicerar tydligt och samarbetar väl med kollegor och andra interna funktioner. Vidare är du strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt och har lätt för att säkerställa att arbetsuppgifter utförs korrekt och med hög kvalitet.Publiceringsdatum2026-04-10Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via företagets webbplats. Urval och intervjuer sker löpande, så vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Per Nyberg på telefon 073-152 02 78.
Vårt erbjudande
ValueOne kan erbjuda en mängd olika uppdrag på alla nivåer inom Supply Chain Management. En konsult hos ValueOne ingår i ett team bestående av de främsta konsulterna inom inköp och logistik. Väljer du oss erbjuds du:
marknadsmässig lön - som du själv kan påverka
tjänstepension
sjuk- och vårdförsäkring
friskvårdsbidrag
personlig coachning och karriärrådgivning
nätverksträffar med kollegor och Supply Chain professionals genom våra återkommande event och föreläsningar
kompetensutveckling genom världsledande utbildningar inom Supply Chain via partnerskap med CIPS (www.cips.org)
Som konsult får du även möjlighet att utvecklas i uppdrag hos några av Sveriges mest spännande företag och organisationer, där du bidrar med din kompetens i utmanande och utvecklande miljöer. Vi värdesätter din utveckling och ditt engagemang och arbetar aktivt för att du ska trivas och växa hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10
131 52 NACKA STRAND
ValueOne Kontakt
Emmy Aho emmy.aho@valueone.se +46765134022
