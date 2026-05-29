Sjuksköterska för extraarbete i hemsjukvården Norrtälje/Rimbo | Tiohundra
2026-05-29
Att ha frihet att planera din arbetsdag är en av de stora fördelarna med att arbeta som sjuksköterska inom hemsjukvården. Vi söker just nu en engagerad kollega som vill vara med och bidra med sin kunskap och sina idéer för att ge våra patienter den bästa möjliga vården. Hos oss är laganda viktigt, och vi stöttar varandra i vardagen.Publiceringsdatum2026-05-29Om tjänsten
I Hemsjukvården erbjuds ett självständigt arbete där du får vara med och utveckla verksamheten. Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med andra sjuksköterskor, rehabpersonal och omsorgspersonal för att tillgodose patienternas vårdbehov. Du handleder omvårdnadspersonalen och arbetet sker i team tillsammans med hemtjänstpersonalen.
Tjänsten utgår både från Rimbo och Norrtälje och är en timanställning. Vi kommer kunna erbjuda enstaka pass per månad, och eventuellt mer vid behov. Troligen är du därmed en sjuksköterska som redan har ett arbete, men som önskar arbeta extra.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Basal hemsjukvård såsom såromläggningar, kateterskötsel och läkemedelshantering.
Upprätta vårdplaner.
Bedömningar av patienters behov och uppföljningar.
Kvalitetsregister.
Delegeringar.
Samverkan med kollegor i kundvalet och övriga vårdinstanser.
Handleda omvårdnadspersonal.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara legitimerad sjuksköterska, distriktssjuksköterska eller sjuksköterska med vidareutbildning inom äldreomsorg.
Inneha B-körkort och körvana.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande för tjänsten
Förskrivningsrätt och erfarenhet inom yrket.
Vidareutbildad till Distriktssköterska eller inom Äldreomsorg.
Som person drivs du av din medicinska kunskap samtidigt som din empatiska förmåga hjälper dig att bemöta patienter och kollegor på ett bra sätt. Du är självgående och kan planera din tid efter patienternas behov. I rollen ingår att kunna omprioritera vid behov, varför det är viktigt att du är trygg i att fatta snabba beslut. Samarbetsförmåga är också en nyckel, eftersom du kommer att arbeta nära många olika yrkesgrupper.
Du delar våra värderingar som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Basal hemsjukvård är en del av kundval Tiohundra, tillsammans med hemrehabilitering och hemtjänst i Norrtälje. Vi har ett nära samarbete med de vårdcentraler där våra patienter är listade, och vi ansvarar även för boenden inom LSS och socialpsykiatrin. Tillsammans med omsorgspersonalen i hemtjänsten har vi regelbundna gemensamma frukostar och ett nära samarbete.
Här är vad några av våra kollegor säger om sitt arbete:
"Det bästa med jobbet, förutom patienterna, arbetsuppgifterna och kollegorna, är friheten. Jag kan själv planera min arbetsdag."
"Det är ett flexibelt arbete med frihet under ansvar."
"Vi arbetar i team tillsammans med hemsjukvårdsläkare, paramedicinare och hemtjänstens omvårdnadspersonal."
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
761 29 NORRTÄLJE/RIMBO
För detta jobb krävs körkort.
Tiohundra AB, Hemtjänst och hemsjukvård Norrtälje/Rimbo
Nås via vår växel, tel 0176-10100
9936406