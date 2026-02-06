Operativ inköpare
2026-02-06
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
, Umeå
, Timrå
, Sundsvall
, Skellefteå
ValueOne söker en operativ inköpare som vill stärka inköpsfunktionen hos en av våra kunder inom tillverkningsindustrin i Örnsköldsvik. Rollen uppstår på grund av en vakans och kompetensen behövs löpande i organisationen. Uppdraget startar under våren och du blir anställd av ValueOne med placering hos kunden.
ValueOne är specialister inom supply chain management, inköp och logistik. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom tre affärsområden: uthyrning av inköp- och logistikkonsulter, rekrytering av inköpare och logistiker samt Management Consulting där ValueOne utvecklar våra kunders inköp, logistik och supply chain vad avser strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens time.
Om rollen
Som operativ inköpare ansvarar du för inköp av konsult- och professionella tjänster. Rollen är koordinerande och omfattar hela inköpsprocessen, från behovsinsamling och leverantörsdialog till beställning, uppföljning och kontinuerlig förbättring. Du samarbetar nära både interna avdelningar och externa leverantörer och stöttar verksamheten i att hitta rätt leverantör samt delta i upphandlingar.
Driva och koordinera den operativa inköpsprocessen från behov till leverans.
Fungera som kontaktperson mellan interna beställare och leverantörer.
Säkerställa korrekt dokumentation, avtalshantering och efterlevnad av interna riktlinjer.
Följa upp leveranser, kvalitet och kostnader inom inköpskategorin.
Stötta verksamheten i val av leverantörer samt delta i upphandlingar.
Arbeta kontinuerligt med att förbättra och effektivisera processer.
Erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av operativt inköp inom tillverkande industri. Du uttrycker dig obehindrat i både tal och skrift på svenska och engelska. Det är meriterande om du har en eftergymnasial utbildning inom inköp, erfarenhet av affärssystemet SAP samt om du tidigare har arbetat med inköp av konsult- och professionella tjänster.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en strukturerad person med god förmåga att koordinera mellan olika arbetsuppgifter. Du har en stark kommunikativ förmåga, trivs med att arbeta i team och är trygg i en roll med många kontaktytor.
Ansökan
Välkommen med din ansökan via ValueOnes webbplats: https://valueone.se/aktuella-jobb/.
Urval och intervjuer sker löpande, så vi uppmuntrar dig att söka så snart som möjligt.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Emmy Aho, på telefonnummer 076 513 40 22.
Vårt erbjudande
ValueOne kan erbjuda en mängd olika uppdrag på alla nivåer inom Supply Chain Management. En konsult hos ValueOne ingår i ett team bestående av de främsta konsulterna inom inköp och logistik. Väljer du oss erbjuds du:
Marknadsmässig lön - som du själv kan påverka.
Tjänstepension.
Sjuk- och vårdförsäkring.
Friskvårdsbidrag.
Personlig coachning och karriärrådgivning.
Nätverksträffar med kollegor och Supply Chain professionals genom våra återkommande event och föreläsningar.
Kompetensutveckling genom världsledande utbildningar inom Supply Chain via partnerskap med CIPS (www.cips.org).
