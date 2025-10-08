Operativ inköpare
Bli en del av något som håller
"Det håller" är EAB:s löfte, både externt och internt. Det håller grundar sig både i våra produkters tåliga konstruktion och hur vi tänker kring vårt arbete. Det ska kännas tryggt och utvecklande att välja EAB som sin arbetsplats - och vi är alla med och ser till att våra lösningar håller, långt in i framtiden.
Bli länken som får flödet att fungera - sök rollen som operativ inköpare hos oss!
Vill du ha en central roll där varje dag innebär nya utmaningar och möjligheter? Trivs du i en miljö där struktur, initiativ och goda samarbeten är nyckeln till framgång? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-10-08Om tjänsten
Som operativ inköpare på EAB blir du en avgörande del av vår framgång.
Du säkerställer att varor och tjänster köps in i rätt tid, med rätt kvalitet och till bästa möjliga villkor. Tjänsten innebär ett nära samarbete med både produktion, lager, försäljning, logistik och ekonomi - du blir helt enkelt navet i vårt dagliga arbete.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
- Lägga beställningar utifrån verksamhetens behov och följa upp att leveranser sker enligt avtalade villkor.
- Upprätthålla en löpande dialog med leverantörer, hantera orderbekräftelser och följa upp leveranser för att minimera risken för avvikelser och förseningar.
- Driva prisförhandlingar och konkurrensutsättning av egna leverantörer.
- Samarbeta med lager och produktion för att säkerställa god tillgång till material, förebygga bristsituationer och optimera lagernivåer.
- Hantera reklamationer, restnoteringar och andra avvikelser snabbt och professionellt, samt föra dialog med berörda parter för att hitta lösningar.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som gillar att arbeta strukturerat, har lätt för att samarbeta och trivs med att ta egna initiativ. Du har teknisk förståelse och förmågan att snabbt lösa problem, hålla många bollar i luften och agera proaktivt för att verksamhetens behov alltid ska tillgodoses.
Vi tror också att du har några års erfarenhet av operativt inköpsarbete, gärna inom tillverkande industri eller handelsverksamhet, samt grundläggande kunskaper i förhandling.
Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till oss redan idag! Urval sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig och berätta mer om möjligheterna på EAB.
Välkommen med din ansökan - tillsammans bygger vi framtidens flöden!
Om EAB
EAB är ett familjeägt företag beläget i Smålandsstenar, där vi på hederligt småländskt sätt har all konstruktion, produktion och utveckling under eget tak. Vi arbetar med tre produktområden: lagerinredningar, portar och stålbyggnader. Sedan starten 1957 har vi vuxit lika stadigt och stabilt som våra lösningar. Idag är vi 420 anställda och omsätter ca 2 500 MSEK. Ersättning
