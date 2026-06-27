Operativ chef till Compleo med driv och idéer
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2026-06-27
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Operativ chef till Compleo med driv och idéer
– en nyckelroll för en utvecklingsorienterad chef med operativt ansvar.
Compleo befinner sig i en fas av utveckling och söker nu en operativ chef som vill ta helhetsansvar för verksamheten – med fokus på kvalitet, affär och långsiktig riktning.
Om Compleo
Compleo är specialister på komplexa personalärenden och förstärkt stöd vid omställning. Vi är en resurs för arbetsgivare, omställningsorganisationer, företagshälsor och privatpersoner – särskilt i situationer där standardlösningar inte räcker.
Genom kvalificerade insatser bidrar vi till hållbara lösningar som gör det möjligt för fler att delta i arbetslivet. Vår verksamhet präglas av hög specialistkompetens inom arbetslivsfrågor, inklusive neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Compleo är en del av WiljaGruppen och ägs av den allmännyttiga Stiftelsen Includia.
Om rollen
Som operativ chef har du ett övergripande ansvar för verksamhetens drift och utveckling. Du säkerställer att verksamheten bedrivs effektivt, i enlighet med koncernens mål, gällande lagstiftning och organisationens värdegrund.
Rollen innebär ett brett mandat där du kombinerar operativt ledarskap, affärsutveckling och strategiskt arbete i en kunskapsintensiv organisation.
Du har ansvar för personal och arbetsmiljö, idag med sju medarbetare. Som Operativ chef ansvarar du också för att vårda och utveckla befintliga och nya kundkontakter, samt att utveckla och kvalitetssäkra Compleos tjänster.
Du erbjuds en nyckelroll i en specialistverksamhet med tydligt samhällsuppdrag, där du bidrar till ett mer hållbart och inkluderande arbetsliv.
Vi söker dig som
Har akademisk examen om minst 180 hp inom exempelvis rehabiliteringsvetenskap, arbetsmiljö och hälsa eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Har kunskap om Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans system, processer och insatser samt god kännedom om arbetsmarknadens aktörer och samverkansformer.
Tjänsten ställer krav på god affärsmässighet, ett strukturerat och analytiskt arbetssätt samt förmåga att bygga och utveckla förtroendefulla relationer med kunder och partners.
Det är meriterande om du också
Har dokumenterad erfarenhet av att leda verksamhet med ansvar för personal, resultat, budget och operativ utveckling.
Har bakgrund inom t.ex. HR, arbetslivsfrågor, förändringsledning eller liknande kompetens.
Har praktisk erfarenhet av att ge individuellt anpassat stöd inom arbetslivsrehabilitering och omställning.
Har erfarenhet av verksamhetsutveckling, kundansvar eller affärsutveckling.
Anställningsinformation
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Planerat tillträde den 1 oktober.
Intervjuer sker löpande och sista ansökningsdag är den 15 juli. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Mårten Bjurströmer, marten.bjurstromer@wiljagruppen.se
.
För mer information: www.compleo.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Misa Aktiebolag
(org.nr 556473-5230), http://www.misa.se/om-misa/jobba-hos-oss/
Primusgatan 112 (visa karta
)
112 67 STOCKHOLM Arbetsplats
Compleo Kontakt
Mårten Bjurströmer marten.bjurstromer@wiljagruppen.se Jobbnummer
9982044