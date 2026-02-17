Operativ Automationsledare till Rosersberg
2026-02-17
Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
På uppdrag av vår kund söker vi nu en Operativ Automationsledare till verksamheten i Rosersberg. Här får du en nyckelroll där huvudfokus ligger på att se till att automationen fungerar smidigt, att flödena rullar och att rätt saker händer i rätt tid
Du blir en viktig länk mellan produktion, tekniska resurser och ledning - och ser till att dagliga leveranser och systemstöd fungerar effektivt.Arbetsuppgifter
• Planera och utföra ordersläpp och planerade aktiviteter enligt satta rutiner
• Följa upp att automation och systemstöd fungerar som förväntat
• Bevaka avvikelser, tekniska fel och hålla dem uppdaterade i relevanta system-
• Tillsammans med drift och tekniker driva förbättringar och lösningar
• Ta fram dagliga operationala rapporter och analyser
• Vara kontaktperson för systemfrågor och flödesproblem
• Stödja ledning och kund med korrekt information och uppföljning
Vad vi söker
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av automation, systemdrift, logistiska flöden eller WMS/ERP
• Trivs med att arbeta administrativt och strukturerat med system och processer
• Har en teknisk förståelse och kan samarbeta med tekniker och logistikpersonal
• Är lösningsorienterad, metodisk och trygg i att prioritera
• Har god kommunikativ förmåga och kan samarbeta över funktioner
Du är inte främst personalsansvarig i teamet, utan mer en operativ stöttepelare med fokus på automation och flödestänk - en person som andra kan lita på för att saker ska rulla.
Meriterande erfarenhet:
• Tidigare erfarenhet av logistikautomationssystem eller integrerade lagerlösningar
• Erfarenhet av ordersystem, WMS eller planeringsverktyg
• Erfarenhet av att driva förbättringsprojekt och rapportering
• Tekniskt intresse och förmåga att förstå systemkopplingar Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
