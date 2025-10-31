Operativ arbetsledare till Swecrom
Swecrom är ett verkstadsföretag med spetskompetens inom hårdförkromning, särskilt av kolvstänger, lagerytor och formverktyg. Vi arbetar med renovering och ytbehandling för att förlänga livslängden och förbättra prestandan hos komponenter som används i krävande industrimiljöer. Vi är ett mindre team med stort ansvar, yrkesstolthet och kvalitet står i centrum. Nu söker vi dig som vill ta nästa steg i din utveckling och bli en nyckelperson i vår verksamhet.
Om tjänsten:
Som operativ arbetsledare hos Swecrom får du en central roll i vår verkstad där du både leder det dagliga arbetet och själv är delaktig i produktionen. Du blir länken mellan planering, teknik och människor - med ansvar för att arbetet flyter på, att kvaliteten håller hög nivå och att teamet trivs och utvecklas. Tjänsten är varierad och praktisk, med inslag av både ledarskap, kundkontakt och teknisk problemlösning. Här får du möjlighet att växa i en miljö där kunskap delas och där din insats verkligen gör skillnad. Publiceringsdatum2025-10-31Profil
Vi söker dig som har en mekanisk eller industriell bakgrund och som trivs med att ta ansvar, driva arbetet framåt och bidra till en positiv och samarbetsinriktad arbetsmiljö. Du är nyfiken och lösningsorienterad, och har viljan att lära dig kromning från grunden - utbildningen får du hos oss. För oss är dina personliga egenskaper det allra viktigaste. Med ditt engagemang och din drivkraft blir du en viktig del av vår resa framåt, där din nyfikenhet öppnar dörrar för nya möjligheter och din noggrannhet hjälper oss att nå högsta kvalitet i det vi gör. Vi tror att du har god datavana och är van att hantera dokumentation med struktur och precision. Du kan läsa ritningar och förstå tekniska underlag och du känner dig trygg i att kommunicera både via mejl och telefon. Du har en naturlig förmåga att motivera andra, skapa sammanhållning i teamet och ser värdet i att dela med dig av kunskap och erfarenheter, något som stärker både gruppen och verksamheten som helhet.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att leda andra inom verkstad, produktion eller bygg. Kunskaper inom maskinbearbetning, svetsning eller konstruktion är också värdefulla, då det ger dig en bredare förståelse för våra arbetsprocesser och stärker din tekniska kompetens i rollen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ytbehandling i hårdkromningsproduktion
• Förbearbetning av ytor i svarv genom slipning
• Daglig styrning av verkstadsarbetet
• Leda och planera underhåll
• Hantera offerter och enklare standardförfrågningar
• Kundkontakt via mejl och telefon
• Ansvara för orderflödet:
- Ankomstregistrering
- Arbetsorderhantering
- Produktionsplanering
- Kvalitetsavvikelser
- Skanning, leverans och frakt
Vad du får hos oss:
Hos Swecrom blir du en viktig del av ett sammansvetsat team där kunskap delas, idéer välkomnas och där vi tillsammans skapar stolthet i det vi gör. Du får möjlighet att påverka, utvecklas och vara med och forma framtiden - både för dig själv och för företaget.
Varmt välkommen med din ansökan!
Swecrom - tradition, erfarenhet och högsta kvalitet
Swecrom AB är ett verkstadsföretag i Borlänge som levererar tjänster med specialisering på hårdförkromning av kolvstänger, lagerytor och formverktyg.
Vår affärsidé bygger på att leverera absolut högsta kvalitet till våra kunder. Varje moment i arbetsprocessen kontrolleras och dokumenteras noggrant, så att du som kund får precis samma höga kvalitet varje gång.
Hos oss finns tradition och erfarenhet, kombinerat med den idérikedom som krävs för att vi ska kunna åta oss de flesta uppdrag.
