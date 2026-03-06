Operativ arbetsledare inom lokalvård
2026-03-06
Vi söker just nu en Operativ arbetsledare inom lokalvård. Har du erfarenhet av arbetsledning och kundkontakt? Då är detta jobbet för dig! Tjänsten innebär en heltidsanställning med start omgående.
Du kommer att leda och fördela det dagliga arbetet inom området fartyg. Du är kundens närmsta kontaktperson och ansvarar för att vi levererar kvalitet i vårt dagliga arbete. Arbetstiderna varierar och förläggs efter verksamhetens behov då produktionen pågår dagtid och kväll, alla dagar i veckan.
Dinaarbetsuppgifter
Som Operativ arbetsledare på SOL är du ansvarig för att den dagliga driften sköts på ett korrekt och tillfredsställande sätt. Du har ansvarar för den dagliga driften med målet att ha nöjda kunder och medarbetare samt uppfylla mål kopplat till KPI:er. En viktig del av ditt arbete är även att planera, utföra och dokumentera kvalitetskontroller enligt interna och externa föreskrifter och avtal.
I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. att:
Planera och leda det dagliga arbetet inom ditt område
Ha löpande kontakt med kunden och säkerställa leverans enligt tecknade avtal
Arbeta systematiskt med arbetsmiljö och kvalitet
Utföra kvalitetskontroller enligt interna och externa föreskrifter & avtal
Utbilda och utveckla personal
Administration kring bl.a. tidrapportering, fakturering, lönehantering
Planera resurser och arbeten, lösa personalbehov vid korttidsfrånvaro
Hantera personalfrågor såsom sjuk- och rehab, utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar
Vem söker vi?
Du har arbetat inom liknande roll och/eller bransch tidigare
Behärska svenska i tal och skrift, positivt om behärskande av engelska då SOL koncernen talar engelska
Grundläggande kunskaper i Office. (God förmåga/potential behövs att kunna lära sig nya system)
God ledarskapserfarenhet och van vid att leda människor från olika kulturer.
Gymnasieutbildning är ett önskemål
Vi söker dig som är kommunikativ och anpassningsbar. Du är van vid att handskas med olika typer av människor och skapar trovärdighet, motivation och energi hos din personal. Du har ett sinne för ordning och reda samt har ett kundfokus.
Som Operativ arbetsledare ska du föregå med gott exempel gentemot din personal. Vi verkar för flexibilitet, respekt och lyhördhet mot såväl kunder och deras behov som mot personal. Detta för att skapa en bra relation med våra kunder samt en bra företagskultur och trivsel på arbetsplatsen.
Vad erbjuder vi?
Kulturen präglas av en platt organisation med högt i tak och det finns stort utrymme för dina egna idéer
Vi har kollektivavtal med försäkringar, tjänstepension osv.
Du påbörjar din ansökan genom att svara på några frågor. Urval sker löpande så tveka inte att söka rollen redan idag.
Välkommen med din ansökan!
SOL Facility Services är ett facility serviceföretag som erbjuder städ-, underhålls-, bemannings- och affischeringstjänster till privata och offentliga uppdragsgivare. Vi har omfattande erfarenhet av att arbeta i besöksintensiva miljöer som kryssningsfartyg, tåg, processindustrin, hotell och offentliga lokaler. Som en del av den familjeägda servicekoncernen SOL, med bas i Finland, har vi över 14 000 medarbetare och bedriver verksamhet i Finland, Baltikum, Danmark och Sverige. I Sverige levererar vi tjänster i och runt Stockholm, Skåne, Göteborg och Östergötland.
