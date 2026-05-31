Peruansk Kock Sökes Se Busca Cocinero/a Peruano/a
2026-05-31
🇸🇪🇵🇪 PERUANSK KOCK SÖKES – SE BUSCA COCINERO/A PERUANO/A
Omedelbar start / Inicio inmediato
Vi söker nu en erfaren peruansk kock som kan börja arbeta omgående. Just nu finns ett akut behov inför kommande helg, med möjlighet till fortsatt arbete som timanställd vid behov.
Estamos buscando un cocinero o cocinera peruano/a con experiencia para comenzar a trabajar de inmediato. Actualmente necesitamos ayuda urgente para el próximo fin de semana, con posibilidad de continuar trabajando por horas según necesidad.
Du måste ha erfarenhet av traditionell peruansk matlagning och kunna hantera klassiska rätter såsom:
Es indispensable tener experiencia en comida tradicional peruana y saber preparar platos como:
• Pollo a la Brasa
• Ceviche
• Anticuchos
• Lomo Saltado
• Chaufa / Arroz Chaufa
• Och andra traditionella peruanska specialiteter
• Y otras especialidades peruanas tradicionales
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av peruanskt kök
• Kan arbeta självständigt och under högt tempo
• Är ansvarstagande och passionerad för matlagning
• Kan börja omgående
Buscamos una persona que:
• Tenga experiencia en cocina peruana
• Pueda trabajar de forma independiente y bajo presión
• Sea responsable y apasionada por la gastronomía
• Pueda comenzar inmediatamente
⚠️ Ett praktiskt matlagningstest kommer att genomföras på plats, därför är erfarenhet ett krav.
⚠️ Se realizará una prueba práctica de cocina en el lugar, por lo tanto la experiencia es un requisito obligatorio.
Vi erbjuder / Ofrecemos:
• Omedelbar start / Inicio inmediato
• Bra arbetsmiljö / Buen ambiente laboral
• Möjlighet till fler arbetspass framöver / Posibilidad de más turnos en el futuro
• Konkurrenskraftig ersättning / Buena remuneración
Vid intresse – skicka ett meddelande med kort information om din erfarenhet och tillgänglighet.
Si estás interesado/a, envía un mensaje con una breve descripción de tu experiencia y disponibilidad.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: Albyvardshus@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kulu Restaurang Handelsbolag
145 01 NORSBORG Arbetsplats
Kulu Restaurang HB Kontakt
Jonas Omar Albyvardshus@gmail.com 0762923235 Jobbnummer
9938004