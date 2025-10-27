Operationssjuksköterska till Öppenvårdsoperation
2025-10-27
Vill du utvecklas som operationssjuksköterska i en omväxlande roll och arbeta dagtid? Då ska du söka till oss på Öppenvårdsoperation! Här får du möjlighet att utveckla din kompetens inom en rad olika specialiteter.
Du erbjuds
en möjlighet att jobba med högkvalitativ- och innovativ vård i framkant
en personlig introduktion anpassad efter dina individuella kunskaper och behov
en inkluderande arbetsmiljö. Hos oss är teamarbete viktigt och en förutsättning för att kunna utföra vårt arbete
upp till 5000 kr i friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme/vecka.
Publiceringsdatum2025-10-27Om tjänsten
Vi på öppenvårdsoperation utför operationer inom ortopedi, gynekologi, urologi, gastro (endoscopiverksamhet), ÖNH, plastik samt accesskirurgi. Verksamheten är dynamisk och fler områden kan därför tillkomma.
Öppettiderna är i dagsläget kl. 07.00-17.00 måndag till torsdag samt kl. 07.00-14.00 på fredagar. Verksamheten har ett högt flöde och patienterna stannar i genomsnitt tre till fyra timmar. Vår dagkirurgiska enhet består av fyra operationssalar samt egen pre- och postoperativ avdelning.
Vi söker dig som
gör korrekta prioriteringar och väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden. Du fattar snabba beslut och agerar utifrån dessa samt visar omdöme under tidspress
tar ansvar för din uppgift och strukturerar själv ditt angreppssätt samt driver processer vidare
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, kan snabbt ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt
ser helheter, tar hänsyn till det större perspektivet samt förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Då vi i vår verksamhet utför operationer inom ett flertal specialiteter så är det viktigt att du har en ambition att utvecklas i din profession och att du har en vilja att tillsammans med kollegor ständigt förbättra arbetssätt och flöden för att kunna vidareutveckla vår verksamhet.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård
Meriterande:
Några års erfarenhet i rollen som operationssjuksköterska.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård är sjukhusets samlade resurs för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård samt intensivvård för vuxna. Vi ansvarar också för tryckkammare (HBO), högspecialiserad smärtvård och de steriltekniska enheterna. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/Funktion-Perioperativ-Medicin-och-Intensivvard/
