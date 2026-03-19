Operationskoordinator till kirurgavdelning 70D
2026-03-19
Verksamhetsområde kirurgi och urologi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vi söker dig som vill komplettera vårt koordinatorsteam som ansvarar för våra väntelistor för endokrin-, kolorektal- och kortvårdskirurgi. Du kommer ingå i ett team av koordinatorer som ansvarar för olika sektioner inom verksamhetsområde kirurgi och urologi.
Vår verksamhet
Verksamhetsområde kirurgi och urologi har ca 400 anställda fördelade på mottagningar, vårdavdelningar och medicinska sektioner. En stor del av vården består av riks- och regionpatienter som remitterats för högspecialiserad utredning och behandling. Vi är en forskningsintensiv klinik i nära samarbete med Uppsala universitet.
Kirurgavdelning 70D är en av fyra slutenvårdsavdelningar som ingår i verksamhetsområde kirurgi och urologi. Hos oss bedrivs högspecialiserad, kirurgisk vård med inriktning kolorektal-, endokrin- och akutkirurgi. Vi är även ett av fyra sjukhus i Sverige som har tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård med HIPEC för patienter med spridd cancer i bukhinnan, och för endokrina buktumörer, något vi är mycket stolta över! Stor del av våra patienter planeras och opereras elektivt men inom den akutkirurgiska sektionen (KAVA) läggs patienterna in via akutmottagningen eller som direktinläggning från andra sjukhus.
Vår avdelning är belägen högt upp i 70-huset. Lokalerna är nyrenoverade, stora, rymliga och ljusa. Här har vi enkelsalar med gott utrymme för patienternas olika omvårdnadsbehov. På avdelningen finns även vår dagkirurgiska avdelning där vi behandlar och vårdar patienter som genomgått enklare ingrepp över dagen.
Vi är en engagerad arbetsgrupp bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, apotekare, receptarie och andra hälsoprofessioner. Vi har även sjuksköterskor med specialfunktioner så som specialistsjuksköterskor, klinisk omvårdnadsledare och sektionsansvarig sjuksköterska med syfte att driva och utveckla vården för våra patienter.
Ditt uppdrag
Rollen som operationskoordinator för väntelistorna för våra sektioner på verksamhetsområde kirurgi och urologi innebär ett varierande och givande arbete där du ansvarar för väntelistor och planerar operationer för respektive patientgrupp. Du fungerar som spindeln i nätet och ett ombud för patienterna. Du arbetar både långsiktigt och med daglig planering av operationsprogram, samordning/koordinering av olika funktioner inför operation och har kontakt med remittenter, andra sjukhus och läkare. Du har även mycket kontakt med patienter och anhöriga inför operation.
Koordinatorsuppdraget är på 100 %, och arbetstiderna är måndag-fredag 7:30-16.00. Din grundanställning är på kirurgavdelning 70D men du kommer också att ingå i ett team av koordinatorer på verksamhetsområde kirurgi och urologi. Möjlighet till att kombinera koordinatorsuppdraget med kliniskt arbete på avdelningen kan finnas.
Vi söker dig som har relevant vårdutbildning för tjänsten exempelvis sjuksköterska eller undersköterska, gärna med erfarenhet av kirurgisk vård. Erfarenhet av kolorektal-, och/eller endokrinkirurgi är meriterande, men är inget krav. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift och kan anpassa din kommunikation efter mottagare och situation. Har du erfarenhet av journalsystemet Cosmic och planeringsverktyget Orbit är det meriterande, men inget krav.
Din kompetens
Du är självständig, flexibel och har en god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete - även när förutsättningarna snabbt förändras.
Du har lätt för att samarbeta och trivs i en roll med varierande tempo och arbetsuppgifter. Som person är du ansvarstagande och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi kan erbjuda dig en tillsvidareanställning inom din grundprofession med tillträde så snart som möjligt.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Avdelningschef Isabel da Fonseca Kock, 018- 617 50 80, isabel.da.fonseca.kock@akademiska.se
Fackliga kontaktperson nås via växeln 018-611 00 00
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS448/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
