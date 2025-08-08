Operations Manager till Mantena i Hässleholm
Som Operations Manager leder, utvecklar och inspirerar du våra produktionsledare och tekniker. Totalt leder du ett team på cirka 100 personer. Teamet jobbar i 5 olika skift. I ditt närmaste team jobbar:
5 produktionsledare som i sin tur har teamledare och tågtekniker i sina team
2 produktionsledare/projektledare
I rollen har du ansvar för underhållet av alla Öresundståg som trafikerar de sex sydsvenska länen Skåne, Halland, Västra Götaland, Blekinge, Kalmar och Kronoberg samt Köpenhamnsområdet. Du och ditt team har en helt avgörande roll för att kollektivtrafiken i Skåne skall fungera. Ett kritiskt exempel är att Öresundstågen till Kastrup, som är betydelsefulla för hela regionens möjlighet att resa smidigt.
I denna nyckelroll arbetar du även nära avdelningarna inom planering, kvalitet och logistik för att optimera verksamheten.
Du ingår i ledningsgruppen kopplad och rapporterar till VD för Mantena Sverige AB.
Dina huvudsakliga ansvarsområden: Ansvara för leveransen till kunden enligt gällande avtal, inklusive resultat- och personalansvar för underhållsverksamheten
Leda och utveckla våra medarbetare, med fokus på effektivitet, säkerhet och trivsel
Driva ett ständigt förbättringsarbete och utveckla våra processer
Identifiera flaskhalsar och förbättra produktionsflöden
Säkerställa uppföljning av kostnader, kvalitet och nyckeltal (KPI:er)
Delta i budgetarbete och ekonomisk uppföljning
Ta ansvar för arbetsmiljö och säkerhet
Om dig:
Vi söker dig som är en naturlig ledare och trivs i en operativ miljö där struktur, säkerhet och engagemang är i fokus. Du är en skicklig problemlösare som har lätt för att motivera och coacha andra. Du har ansvar för ett stort team. Tydligt, närvarande ledarskap är viktigt och att hela tiden verka för att utveckla, göra förbättringar, effektiviseringar och bredda teamets kompetens.
Vi ser gärna att du har:
Ingenjörsutbildning, gärna med inriktning mot järnväg eller infrastruktur. Har du lång och relevant erfarenhet från branschen, kan detta väga upp för formell utbildning
Erfarenhet av att arbeta med teknik, gärna från fordonsbranschen, tåg, industri eller liknande
Minst 5 års ledarerfarenhet där du även lett chefer
Erfarenhet av driftoptimering, budgetarbete och säkerhetsstyrning
God kunskap om arbetsmiljö och säkerhetsarbete
Van att arbeta med förändrings- och utvecklingsarbete, samt ha stark genomförandekraft vid förändringsarbeten
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska (även teknisk)
Erfarenhet av arbete i en skiftgående verksamhet är meriterande
Personliga egenskaper vi värdesätter: Analytisk och lösningsorienterad
Strukturerad och målinriktad
En stark kommunikatör och inspirerande ledare
Lagspelare med hög genomförandekraft
Kunna och vilja genomföra förändringar i organisationen vid behov
Vad kan Mantena erbjuda dig? En spännande och viktig roll i en framtidsbransch
Möjlighet att påverka och utveckla processer och team
Ett engagerat och kompetent arbetslag
En arbetsplats som satsar på säkerhet, utveckling och hållbarhet
Om Mantena
Mantena är Nordens ledande aktör inom underhåll av järnvägsfordon. Vi är stolta över att vara en del av kollektivtrafikens framtid och levererar smarta, effektiva lösningar som gör skillnad varje dag. Läs mer på www.mantena.org
Ansökan
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då vi arbetar med ett löpande urval. Sista ansökningsdagen är 31 augusti.
Mantena samarbetar i denna rekrytering med EQuality. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsteamet på EQuality:
Jennifer Friman på jennifer.friman@equality.nu
eller 0703-20 12 12
Gustav Strandberg på gustav.strandberg@equality.nu
eller 0760-49 53 31
