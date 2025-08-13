Operations Manager sökes till Anva Titech System
Professionals Nord Skövde AB / Chefsjobb / Tidaholm Visa alla chefsjobb i Tidaholm
2025-08-13
, Falköping
, Hjo
, Skövde
, Tibro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Skövde AB i Tidaholm
, Falköping
, Skövde
, Tibro
, Skara
eller i hela Sverige
AnVa Titech System AB är en komponent- och systemleverantör till Sveriges ledande industriföretag. Vi erbjuder en helhetslösning med tillverkning och montering i eget hus. Vår styrka sitter innanför väggarna där vi bearbetar och svetsar de flesta metalliska material. Vi bidrar dessutom till att automatisera och maskinsäkra våra kunders produktion. Vi är ca 50 anställda och ingår i industrikoncernen Anva Indiustries.
Vill du vara med och bygga en affärsdriven och effektiv organisation i ett företag med tydlig tillväxtagenda? Vi söker nu en Operations Manager med övergripande ansvar för produktion, planering, kvalitet och beredning/inköp . Detta är en ny och delvis formbar roll där du får möjlighet att bli en nyckelspelare i företagets fortsatta förändringsresa.Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är vill ha en nyckelroll i en organisation där du genom, till största del operativt men också strategiskt arbete, ges möjlighet att driva förändring och arbeta för företagets fortsatta tillväxt och utveckling. Ditt uppdrag är att leda det dagliga operativa arbetet samt lägga grunden för långsiktig tillväxt och ökad lönsamhet. Du kommer ha övergripande ansvar för produktion, inköp/beredning och kvalitet samt ha personalansvar för ca 30 medarbetare.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Produktionsplanering och styrning - Ansvara för att leda, effektivisera och utveckla produktionen, optimera resursanvändningen samt säkerställa leveransprecision samt uppfyllnad av produktionsmål.
Kvalitets- och hållbarhetsarbete - Säkerställa att våra projekt möter krav på kvalitet, tid och kostnad. Driva arbetsmiljöarbete och hållbarhetsfrågor i enlighet med gällande ISO-standarder och certifieringar.
Personalansvar - Coacha, bemanna och utveckla teamet. Skapa en trygg arbetsmiljö samt fortsatt främja en kultur av ansvar, kreativitet och engagemang.
Ekonomiskt ansvar - Delta i budgetarbete, följa upp kostnader och identifiera effektiviseringar samt investeringsmöjligheter.
Strategiskt arbete - Arbeta nära VD och ingå i ledningsgruppen med fokus på företagets övergripande utveckling, tillväxtmål och strategiska riktning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, målinriktad och affärsmässig och som genom ett aktivt ledarskap vill vara med och leda, utveckla och effektivisera en verksamhet i förändring. Rollen passar dig som trivs med att ta ansvar, skapa struktur och driva förbättring samt göra verklig skillnad i ett bolag med höga ambitioner.För att passa i rollen tror vi att du har en flerårig erfarenhet från ledande position inom tillverkande industri, gärna från maskinbyggnation. Har du också en teknisk högskoleutbildning ser vi det som starkt meriterande.
Du har god erfarenhet av att driva LEAN-arbete i kombination med att du är strukturerad och har en god planeringsförmåga, vilket vi ser är en förutsättning för att lyckas i rollen. Du är en tydlig och närvarande ledare som genom ett inkluderande ledarskap coachar och utmanar dina medarbetare mot att nå företagets uppsatta mål. Då du i samråd med VD kommer ges möjlighet att forma en organisation ser vi gärna att du är en affärsmässig och kommunikativ relationsbyggare med en stark förmåga att bygga team.
Vi erbjuder
En nyckelroll i en organisation med stor utvecklingspotential och tydlig framtidsvision.
En chans att bygga upp din egen organisation och påverka både strategi och arbetssätt.
Möjlighet att växa inom en större industrikoncern med ett starkt nätverk.Att få vara med på en spännande förändringsresa där du får tänka kreativt, agera affärsmässigt och göra skillnad - på riktigt.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Har du några frågor kring tjänsten? Hör gärna av dig till vår rekryterare Monika Psag-Milicic på monika.psag-milicic@pn.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Då vi inte tar emot ansökan via mail hänvisar vi dig till att söka via annonsen. Vi ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Skövde AB
(org.nr 559348-9031) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AnVa Titech System AB Kontakt
Monika Psag-Milicic monika.psag-milicic@pn.se Jobbnummer
9455867