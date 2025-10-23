Operations Coordinator till Scandtap, Halmstad
2025-10-23
Vill du arbeta i ett bolag där omtanke, kvalitet och framåtanda genomsyrar allt - och där du får vara med och påverka hur flöden, inköp och data hänger ihop i praktiken? Hos Scandtap söker vi nu en Operations Coordinator som gillar att se helheten, trivs i Excel och vill vara med och optimera vägen från idé till levererad produkt.
Din framtida arbetsgivare
Scandtap är ett skandinaviskt inredningskoncept i premiumsegmentet för badrum och kök. Vi designar och tillverkar rostfria blandare och andra inredningsdetaljer i tidlös design och av hög kvalitet. Vårt motto "Design med omtanke" reflekterar vår princip att erbjuda högt designvärde med ett sortiment som tar hänsyn till människa och miljö. Detta genomsyrar alla steg i vår produktion - från råmaterial och tillverkning till användning och återvinning. Bolaget är snabbt växande, entreprenörsdrivet och snabbfotat. Sedan starten 2015 har vi vuxit till Skandinaviens ledande varumärke för rostfria blandare. 2024 blev vi en del av Smedbo Group, och vi expanderar kontinuerligt både på våra befintliga skandinaviska marknader och på nya internationella marknader.
Vad erbjuder rollen?
Som Operations Coordinator på Scandtap blir du en viktig del av teamet som säkerställer att rätt produkter finns på rätt plats vid rätt tid - och att flöden fungerar effektivt från leverantör till kund. Detta är en roll där du kombinerar administration, analys och kommunikation. Du arbetar nära inköp, ekonomi, produkt och logistik, och bidrar till att skapa struktur och tydlighet i ett snabbt växande företag. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: * Göra löpande avrop och optimera inköpen utifrån historik, trender och lagerkapacitet * Planera leveranser och kommunicera med leverantörer, ekonomi och ankomstkontroll * Analysera säkerhetslager och identifiera effektiviseringsmöjligheter * Jämföra transportaktörer och hitta kostnadseffektiva lösningar * Hantera enklare redovisningsuppgifter med ledning av ekonomichefen * Ansvara för registervård och artikeldata i affärssystemet (Visma) * Hantera data kopplat till e-handel och kundupplägg, inklusive prisfiler och uppdateringar * Bidra till säljstöd genom att skapa prisfiler och kampanjunderlag Här arbetar du i gränslandet mellan inköp, logistik, data och analys - och blir en nyckelperson i att skapa flöden som fungerar i både vardag och tillväxt.
Vem är du?
Du är noggrann, strukturerad och har ett öga för samband. Du trivs i Excel, gillar att arbeta med siffror och data, och ser helheten. Det är viktigt för dig att förstå varför du gör ett avrop - inte bara hur. Vi tror att du har mycket goda kunskaper i Excel. Du har viss erfarenhet av avrop eller inköp, och vill utvecklas vidare inom området. Du har affärsförståelse och ser konsekvenserna av beslut i flödet. Du är administrativt stark, analytisk och ansvarstagande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av enklare ekonomiuppgifter. För att trivas hos Scandtap behöver du vara prestigelös, nyfiken och open-minded - ingen uppgift är för stor eller för liten. Du gillar att samarbeta, kommunicera och bidra till förbättringar i vardagen. Här uppskattas personer som ser möjligheter, tänker utanför boxen och samtidigt förstår värdet av ordning, struktur och samarbete.
Är detta din perfekta match?
Hos Scandtap blir du del av en kultur som bygger på omtanke, engagemang och ansvar. Här erbjuds en arbetsplats där idéer välkomnas, där man lär av varandra och där alla bidrar till helheten. Du får arbeta med ett starkt varumärke i tillväxt, i en miljö där professionalism möter entreprenörsanda - och där precision, kreativitet och femstjärnig service går hand i hand.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 16 november. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Anders på anders.jansson@effektiv.se
