Openstack Neutron Specialist
Vi på Iver brinner för innovationer och god laganda, vi är särskilt intresserad av dig som gillar att tänka nytt och dela med dig av dina tankar. Vi söker en Openstack Neutron Specialist som vill bidra till bättre IT-lösningar för våra kunder. Är du vår nya kollega?
We empower our Nordic society Iver är en ledande nordisk helhetsleverantör av molnbaserade IT-tjänster med spetskompetens inom drift, cybersäkerhet, cloud och innovation. Våra tjänster är kritiska inte bara för våra kunder utan för digitaliseringen av samhället i stort. Med huvudkontor i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta expandera. Iver omsätter drygt 3 miljarder SEK och har cirka 1 300 anställda som arbetar på ett av våra 23 kontor i Norden.
Din roll på Iver Vi söker en Infrastructure Engineer (OpenStack Neutron-specialist) som ska äga och vidareutveckla OpenStack-nätverkslagret som ligger till grund för Cleuras interna och kundnära molntjänster. Cleura är en del av Iver Group AB, Cleura är det europeiska molnet och erbjuder fullt automatiserade digitala infrastrukturtjänster för företag som vill innovera utan att kompromissa med dataskydd och integritet.
Rollen är placerad inom Infrastructure Engineering-teamet, som ansvarar för design, implementation, drift och kontinuerlig förbättring av hela infrastrukturstacken. Du kommer att arbeta nära team inom compute, storage, plattformsutveckling, support och arkitektur, och fungera som djup ämnesexpert inom Neutron och tillhörande nätverkstekniker såsom OVN, Open vSwitch, routing, metadata-tjänster, tenant-isolering och nätverksautomation.
Detta är en roll med stor påverkan i hjärtat av Cleuras molnplattform. Du kommer att bidra till att säkerställa tillgänglighet, skalbarhet, prestanda och säkerhet i nätverkslagret, fungera som 3:e/4:e linjens eskaleringspunkt för komplexa ärenden.
Exempel på arbetsuppgifter:
Designa skalbara, resilienta och säkra OpenStack-nätverksplattformar med starkt fokus på Neutron och OVN/OVS.
Äga arkitekturen och den dagliga driften av virtuella nätverkstjänster, inklusive L2/L3-nätverk, DHCP, metadata, floating IP, NAT, security groups och tenant-segmentering.
Säkerställa att OpenStack-nätverksplattformar uppfyller krav på säkerhet, regelefterlevnad och operativa standarder.
Stödja uppgraderingar, livscykelhantering och förändringsarbete inom OpenStack-nätverkstjänster med starkt fokus på tjänstekontinuitet.
Felsöka komplexa kontrollplans- och dataplanproblem inom OpenStack-nätverkskomponenter och den underliggande Linux-nätverksstacken.
Delta i beredskap (on-call) och incidenthantering för kritiska infrastrukturtjänster.
Driva kontinuerliga förbättringar inom nätverksautomation, provisionering, validering, övervakning och återställning med hjälp av infrastructure-as-code och konfigurationshanteringsverktyg.
Vad erbjuder vi dig?
På Iver får du möjlighet att arbeta med den senaste tekniken och vara med på en spännande tillväxtresa. Vi är inkluderande och strävar efter ett genuint samarbete mot gemensamma mål. Inom Iver finns stora möjligheter till utveckling och vi finns här för att inspirera dig till att nå dina yrkesmässiga mål. Vi står bakom dig när du vill lära dig mer inom ditt specialområde, ledarskap eller nya områden. Hos Iver är du också en del av ett ambitiöst och innovativt företag, vilket innebär att förbättra, testa, utvärdera och våga ändra hur vi gör saker är viktiga ingredienser för att vi ska utvecklas.
Förmåner hos oss:
Kollektivavtal & trygga villkor
Hybridarbete
Friskvårdsbidrag
Terminalglasögon
Tidsbank - 24 h extra ledighet/år
Privat sjukvårdsförsäkring
Tjänstepension (ITP) & flexpension
Vem söker vi? Vi söker dig med flera års erfarenhet av liknande roller och har gedigen erfarenhet av att arbeta i storskaliga OpenStack-miljöer, och stark specialistkompetens inom Neutron, inklusive ML2, OVN, Open vSwitch, routing, DHCP, metadata, provider-nätverk, tenant-nätverk, VLAN/VXLAN/Geneve och security groups. Du är självgående, trygg i din kompetens och har en stark vilja att bidra till teamets och kundernas framgång.
Vi tror även att du har förmåga att samarbeta tvärfunktionellt med infrastruktur-, support- och arkitektur team för att lösa komplexa tekniska problem. Samt har erfarenhet av att bidra till eller arbeta nära open source-communityn är starkt meriterande, särskilt inom OpenStack, Neutron, OVN, Open vSwitch eller relaterade nätverksprojekt.
I övrigt har du:
Stark erfarenhet av Linux-systemadministration och felsökning.
God förståelse för Linux-nätverkskoncept såsom routing, bridging, namespaces, iptables/nftables, bonding, MTU och analys av paketflöden.
Stor erfarenhet av att undersöka komplexa nätverksbeteenden med verktyg som tcpdump, ovs/ovn-verktyg, loggar och metrik.
Erfarenhet av att designa och bygga automation för molninfrastruktur med verktyg som Ansible.
Mycket goda kunskaper i Python och Bash.
Erfarenhet av arbete med högtilgängliga produktionsplattformar samt förändringshantering i verksamhetskritiska miljöer.
Meriterande: Bransch erfarenhet av att arbeta för en Cloud provider. Placeringsort: Iver finns på 23 orter i Norden. För denna roll ser vi att du kan utgå från närmaste kontor för dig, men med fördel utgå ifrån Karlskrona, Stockholm, Malmö eller Landskrona.
Övrig information: Vi har kunder inom alla branscher och sektorer inklusive säkerhetsklassad verksamhet, därför genomför vi bakgrundskontroller i samtliga av våra rekryteringsprocesser. Sök till oss! Urval sker löpande, tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Iver eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald. Sista dag att ansöka är 2026-06-01. Välkommen att kontakta chef Zoran Mihajlovic (zoran.mihajlovic@iver.se
) eller rekryterare Jennie Vilhelmsson (jennie.vilhelmsson@iver.se
) vid frågor eller funderingar kring tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iver Sverige AB
https://karriar.iver.se
Blekingegatan 1 (visa karta
)
371 34 KARLSKRONA Arbetsplats
