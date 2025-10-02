OP-mek till Örebrofabriken
Orkla Foods Sverige tillagar mat och dryck i Sverige med kärlek och omtanke om människor, hav och land. Vi är en lokal samhällsaktör som med våra 1500 medarbetare gör skillnad och bidrar till en mer hållbar och hälsosam vardag. Ca 90 procent av den mat och dryck vi säljer i Sverige tillagar vi lokalt på någon av våra 7 anläggningar i Eslöv, Fågelmara, Kumla, Kungshamn, Tollarp, Vansbro och Örebro. Vi går i täten för hållbar produktutveckling och innovation genom våra välkända varumärken som Felix, Grandiosa, Abba, Kalles, BOB, Ekströms, Risifrutti, Önos, FUN Light, Anamma, Krögarklass, och Paulúns. Vi har en omsättning på cirka 6 miljarder kronor och vårt huvudkontor i Malmö. Vår vision är att vi vill skapa "En bättre vardag" genom att leva upp till våra värdeord - modig, pålitlig och inspirerande.
OP-Mek till kylda produktionen i Örebro
Vill du vara med och hålla igång hjärtat i en av Sveriges mest välkända livsmedelsfabriker? På vår kylda avdelning i Örebro tillverkar vi favoriter som Risifrutti, Mannafrutti och Jacky - produkter som många växer upp med och älskar. Nu söker vi 2st OP-Mek - en kombinerad process- och maskinoperatör med mekanikeransvar - som vill bidra till både driftsäkerhet och utveckling i vår produktion.
Din roll hos oss
Som OP-Mek är du en nyckelspelare i vårt team. Du kommer att:
Övervaka, felsöka och åtgärda akuta driftstopp i våra process- och förpackningslinjer.
Utföra förebyggande underhåll och säkerställa att maskinerna rullar enligt plan.
Delta i start, drift och avslut av produktionen.
Bidra till att hålla ordning, reda och hög hygienstandard i lokalerna.
Kort sagt - du ser till att produktionen flyter på och att våra konsumenter får sina favoriter i rätt tid och med rätt kvalitet.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som gillar att lösa problem och ta ansvar när något händer. Du är nyfiken, flexibel och samarbetsvillig, och du trivs i en miljö där varje dag bjuder på nya utmaningar.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Gymnasieutbildning inom teknik eller motsvarande erfarenhet.
Kunskaper inom mekanik, verkstadsteknik och gärna lite elvana.
Erfarenhet av att arbeta i underhållssystem.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Extra plus om du har truckkort, erfarenhet av SAP eller kunskap om LEAN och arbetssätt inom livsmedelsproduktion.
Det praktiska
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Arbetstid: Skiftgång (FM, EM och helg)
Plats: Örebro
Varför Orkla Foods?
Hos oss får du inte bara ett arbete - du får bli del av ett företag som satsar på innovation, hållbarhet och människor. Vi tror på att utveckla våra medarbetare och att bygga en arbetsmiljö där man trivs, växer och känner stolthet över det vi skapar tillsammans.Publiceringsdatum2025-10-02Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 19 Oktober 2025
Har du frågor om tjänsten?
Kontakta Produktionsledare Peshraw Maarifati på 070-377 70 24.
Facklig representant: Tomas Eliansson, Livsklubben 076-535 71 46.
Frågor om rekryteringsprocessen? Hör av dig till david.magnusson@orklafoods.se
.
Hos Orkla Foods värdesätter vi mångfald och arbetar för en inkluderande arbetsmiljö där alla ska känna sig välkomna.
Ansök redan idag och bli en del av vårt team som producerar några av Sveriges mest älskade varumärken!
Vad kan Orkla erbjuda dig?
Orkla är ett unikt FMCG-bolag med ett starkt fäste i Norden och växer även mycket inom Europa och flera andra länder, bland annat Indien. Möjligheten att få jobba med starka lokala varumärken i ett växande internationellt bolag ger våra medarbetare möjligheten att göra skillnad och påverka vår utveckling. På Orkla tänker vi globalt men vill utveckla lokala lösningar som tillgodoser våra kunders behov samtidigt som vi utvecklar och stärker våra medarbetare genom att de får göra skillnad.
Hur ansöker jag?
Klicka på länken och följ stegen för att skapa en profil och ansöka till jobbet. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl. Ersättning
