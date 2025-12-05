Onsitetekniker med placering i Borlänge
2025-12-05
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Vad gör en Onsitetekniker på Transportstyrelsen? Det kan innebära att du ena dagen arbetar med att göra i ordning nya datorer till användare, för att en stund senare stödja och hjälpa en användare i ett konferensrum där konferensutrustningen inte fungerar. Nästa dag kan det handla om att genomföra en planerad resa till ett annat kontor för att biträda vår externa leverantör av multiskrivare samtidigt som du behöver se över så att nätverks switchar fungerar på det kontoret. Några veckor senare deltar du tillsammans med kollegor under några dagar med att iordningställa arbetsplatser eftersom det är en verksamhet som flyttat runt i lokalerna. Många dagar handlar det också om att jobba med löpande ärenden och stödja användare via telefon eller på plats, vilket innebär att vi alltid finns på plats. Du kommer även få vara med i att utveckla våra system och tjänster genom ett samarbete med sektionens tjänsteförvaltare.
Vi är indelning i geografiska ansvarsområden på fyra olika kontor och är totalt 8 i gruppen. Vår bas i Örebro och heter Digital arbetsplats, vi ansvarar för att myndigheten har arbetsredskap som fungerar, såsom PC, programvaror, telefoner, abonnemang och konferensutrustningar. Totalt ska vi bli drygt 25 medarbetare på sektionen.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-transportstyrelsen/jobba-hos-oss/
Du kommer att
- ha vårt kontor i Borlänge som bas för ditt dagliga arbete
- genomföra felsökningsåtgärder av it- och telefonirelaterade ärenden, konferensrumsutrustning och stödsystem, basapplikationer och bakomliggande infrastruktur
- arbeta fysiskt med installationer av utrustning även genom livscykelhantering och återvinning av ex konferensrumsutrustningar
- vara lokaltstöd för de tjänster som digital arbetsplats levererar för användare på orterna
- resa enligt en uppgjord planering med upp till 30 dagar/år, vanligen en till tre dagar i sträck till de kontor myndigheten har på andra orter.
Du måste ha
- en gymnasial utbildning inom it eller motsvarande kunskap som vi bedömer likvärdig
- erfarenhet av att arbeta med större standardiserade klientmiljöer i företagsmiljö baserade på Microsoft Windows OS, MS Office
- erfarenhet av att hantera hårdvara, nätverk, mobila enheter och kringutrustning som t.ex. multifunktionsskrivare, monitorer/projektorer och headset i företagsmiljö
- erfarenhet av felsökningsarbete inom it- och telefoniområdet på plats eller via telefoni i företagsmiljö
- förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska
- B-körkort.
Det är meriterande om du också har
- erfarenhet av att ha arbetat med it-support inom offentlig organisation (t ex statligt, regionalt eller kommunalt)
- vana att hantera handverktyg (ex skruvdragare, skruvmejsel etc)
- tidigare arbetat inom eller med installationer av fysiska utrustningar.
Vi vill att du
- tar ansvar för din uppgift, strukturerar ditt angreppsätt och driver dina processer vidare
- är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande, har intresse, vilja och förmåga att hjälp andra och anstränger dig för att leverera lösningar
- har god samarbetsförmåga, arbetar bra med andra människor, relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt, lyssnar kommunicerar och är en god arbetskollega
- planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt, sätter upp och håller tidsramar
- har ett högt säkerhetsmedvetande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Borlänge. Tillsättning enligt överenskommelse, dock vill vi att du startar senast under april 2026. Vi tillämpar normalt provanställning. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Per Selin, per.selin@transportstyrelsen.se
. ST, Axel Frick och Saco-S, Benedicte Johansson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2025-12410. Vi behöver din ansökan senast den 5 januari 2026. Har du skyddade personuppgifter, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning It
Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare.
Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur. Ersättning
